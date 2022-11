Covid: 60.381 nuovi casi, il rapporto tamponi-positivi al 20 per cento

Sono 60.381 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 63.837 di ieri, per un totale di 20.898.059 dall’inizio dell’epidemia. I decessi sono 199, contro i 207 di ieri, per un totale di 171.638 sempre dall’inizio dell’epidemia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese. I tamponi effettuati sono 296.304, contro i 317.720 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 20 per cento, contro il 20,1 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 1.352.329. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 406, 18 in meno di ieri. I pazienti con sintomi nei reparti ordinari sono 10.911, 183 in meno rispetto a ieri. I dimessi/guariti sono 88.425, per un totale di 19.374.092 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con i maggiori incrementi in termini di contagi sono Lombardia (7.669), Veneto (7.422) ed Emilia-Romagna (5.996).

