Costa Rica: si insedia oggi il nuovo presidente Rodrigo Chaves

Si insedia oggi il presidente eletto della Costa Rica, Rodrigo Chaves, del partito di centro-destra Partito progresso socialdemocratico (Ppsd). Economista e sorpresa della sfida elettorale, Chaves ha ottenuto il 52, 85 per cento dei consensi al secondo turno delle elezioni presidenziali, celebrato il 3 aprile, superando l’ex presidente José María Figueres Olsen, del Partito di liberazione nazionale (Pln), fermo al 47,15 per cento. La tornata si è chiusa con una astensione pari al 43,15 per cento degli oltre 3,5 milioni di elettori aventi diritto, maggiore rispetto a quella registrata nel primo turno del 6 febbraio. “Mi impegnerò a promuovere cambi profondi e positivi nella forma di governare la Costa Rica in modo democratico”, ha detto Chaves nel primo discorso di ringraziamento ai suoi elettori, tenuto all’Hotel Radisson di San José. “Non si può deludere la Costa Rica”, ha detto il neo presidente lanciando allo sconfitto un “riconoscimento” in chiara controtendenza alle serrate polemiche immediatamente precedenti l’apertura delle urne. “Lo dico, lo chiedo umilmente. Lavoriamo assieme per rendere possibile quello che lo stesso José Maria Figueres ha chiamato il miracolo costaricano”, ha detto.

Il nuovo presidente, 60 anni, aveva condotto una aggressiva campagna elettorale centrata sul discredito alla politica tradizionale che gli aveva fruttato l’accusa di “populismo” da analisti e media: “non consegnate le chiavi agli stessi di sempre”, è stato uno degli slogan ripetuti con maggiore insistenza. Tra le proposte offerte da Chaves a un elettorato sensibile alle accuse di corruzione che hanno colpito il presidente uscente, Carlos Alvarado Quesada, c’è quella di offrire ricompense in denaro a chi denuncia casi di malaffare nell’amministrazione pubblica e penalizzare chi li copre. Pronto a cambiare il Paese a colpi di referendum, l’economista scommette su un piano di semplificazione burocratica per le imprese per attrarre nuovi investimenti e su un appoggio alle vulnerabili zone costiere. Gran parte dell’etichetta di “autoritario” la si deve alle ripetute accuse ai media “non obiettivi”, se non “corrotti”. Chaves ha peraltro un alto profilo accademico, costruito su un dottorato in Economia presso l’università di Ohio (Usa) e una borsa di studio della Harvard University per studiare il tema della povertà in Asia. La sua conoscenza delle dinamiche economiche internazionali gli ha garantito circa 30 anni di impiego presso la Banca Mondiale, arrivando a guidare la sede in Indonesia. Una carriera però frenata da polemiche per accuse di presunte molestie sessuali, tornate d’attualità in vista del voto.

Chaves – alla guida di un partito relativamente nuovo e non accreditato di particolari chance di successo alla vigilia – aveva ottenuto al primo turno il 16,64 per cento dei consensi, piazzandosi secondo davanti al predicatore evangelico Fabricio Alvarado, a sua volta sconfitto al ballottaggio di quattro anni prima dal presidente uscente Carlos Alvarado Quesada. Figueres, 67 anni e presidente costaricano dal 1994 al 1998, aveva ottenuto il 27,28 per cento dei consensi, ben sotto la quota del 40 per cento utile ad aggiudicarsi la vittoria al primo turno. Il candidato del partito progressista è figlio di José Figueres Ferrer, a sua volta presidente dal 1970 al 1974, nonché protagonista della eliminazione delle Forze armate, nel 1948, scelta successiva alla fine della guerra civile e che trasformò la Costa Rica nel primo paese al mondo a reggersi senza esercito.

