Cosa contiene il decreto Aiuti ter

E’ un decreto molto ricco” con “aiuti alle famiglie e alle imprese per affrontare la crisi energetica, l’aumento delle bollette ed i caro vita, ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri in seguito all’approvazione del decreto Aiuti ter.

LA CONFERENZA STAMPA DI DRAGHI

Ecco le principali misure del decreto Aiuti Ter

Nel quarto trimestre 2022 estensione del credito d’imposta alle piccole imprese. Il meccanismo del credito d’imposta da ottobre varrà quindi per tutte le imprese. Fino al 30 settembre è confermato l’attuale meccanismo, con credito d’imposta al 25 per centyo per le imprese energivore e al 15 per cento per le altre imprese con consumo maggiore di 16,5 MW. Per i mesi di ottobre e novembre è previsto un rafforzamento, con soglia del 25% per le imprese energivore e gasivore e al 40% per tutte le imprese che consumano gas.

Garanzia statale sui prestiti alle imprese in crisi di liquidità per il caro bollette, con accordi da sviluppare con le banche per offrire i prestiti al tasso più basso, in linea con il Btp.

Conferma della riduzione delle accise su gasolio e benzina fino a tutto novembre, con prossimo decreto ministeriale.

Stanziamento di 400 milioni per il Servizio sanitario nazionale, suddiviso tra le regioni e province autonome per far fronte ai rincari nel settore ospedaliero, comprese RSA e strutture private.

Bonus una tantum di 150 euro per chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui, compresi i pensionati (platea di 22 milioni di persone).

Stanziamento di circa 190 milioni per il sostegno alle aziende agricole, con interventi per la riduzione dei costi del gasolio agricolo, dei trasporti e dell’alimentazione delle serre.

Contributi economici per le scuole paritarie per far fronte al caro bollette.

Revisione in senso restrittivo della disciplina in materia di delocalizzazioni, con aggravio delle sanzioni.

Contributi in favore dello sport, del mondo della cultura (in particolare cinema e teatri) e del terzo settore.

100 milioni di euro per il trasporto pubblico locale.

In attuazione del PNRR, norme per la realizzazione di nuovi alloggi universitari e modifiche alla disciplina degli Istituti Tecnici Superiori.

Legge sulla Concorrenza

Servizi pubblici locali

Sono definiti i principi diretti a regolare le varie fasi per la istituzione di un servizio pubblico locale, con particolare attenzione per il principio di sussidiarietà orizzontale. Sono incentivate forme di aggregazione tra gli operatori; si stabiliscono incompatibilità precise, in particolare l’autorità che regola il servizio non può gestirlo; si rafforzano pubblicità e trasparenza

Decreto mappatura concessioni

Si istituisce un’unica banca dati nazionale, con individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati.

Energie rinnovabili

Approvata l’autorizzazione a proseguire nella realizzazione di sei impianti eolici di cui quattro in Puglia, uno in Sardegna e uno in Basilicata.

Si superano i 2.185 MW autorizzati dal governo. Nel complesso 45 impianti autorizzati, altri 14 saranno approvati successivamente.