Corrado (M5s): “Dobbiamo ripartire dai territori garantendo organizzazione a livello comunale”

Ripartire dai territori del Lazio garantendo l’organizzazione a livello comunale. Questa la strategia che il M5s intende mettere subito in campo per risollevarsi dopo la pesante sconfitta alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio. Lo ha spiegato in un’intervista ad “Agenzia Nova” la coordinatrice regionale del M5s Lazio, Valentina Corrado. Per la sconfitta alle urne “sicuramente ha pesato la mancanza di una struttura territoriale, di un radicamento anche nell’amministrare la cosa pubblica a livello locale. Questo è il dato che ci restituisce l’elezione – ha detto Corrado – Certamente, anche l’alta astensione che c’è stata, manifesta una certa sofferenza da parte dei cittadini che non si sentono motivati ad andare a votare alle urne. Da qui la necessità di strutturarci mezzo nell’articolazione territoriale, questo risponde a una mancanza che c’è e che c’è sempre stata e che si sta risolvendo con una migliore struttura per ripartire dai territori”.

Articolazione territoriale che comprende le figure di tutti i coordinatori territoriali, regionali e provinciali, “che ci permette di dare ai territori delle figure di riferimento e che si dovrà completare con gruppi territoriali all’interno dei quali ci saranno referenti comunali – ha continuato Corrado -. Questo per riuscire ad avere un organizzazione che ci permette di raccordarci e avere un’azione politica tempestiva e uniforme a livello locale. E anche di dare dei punti di riferimento ai cittadini per ascoltare le istanze e lavorare a iniziative”. Secondo Corrado il radicamento territoriale ci deve essere non solo dal punto di vista organizzativo ma anche politico. “Quando una forza politica è organizzata in modo da far arrivare ai cittadini le proposte politiche da portare alle istituzioni a tutti i livelli, quando c’è questo porta ovviamente ad essere più performanti alle elezioni comunali e regionali, in cui hai persone che vengono elette e che creano un radicamento nella struttura della cosa pubblica”.

In merito al mancato accordo con il Pd, Corrado ha aggiunto: “Ho sentito chi dice ‘se foste andati con il Pd’ ma i ragionamenti che si fanno anche alla mera somma aritmetica di pronostici e altre elezioni che non sono quelle territoriali, lasciano il tempo che trovano perché non funziona così. I cittadini votano la proposta più credibile se sentono la presenza della forza politica sul territorio, se hanno degli interlocutori sul territorio in maniera capillare con i quali confrontarsi. Se il cittadino non ha interlocutori territoriali diventa difficile”. Quindi, il M5s deve ripartire dai territori “garantendo l’organizzazione territoriale a livello comunale. Lavorare insieme ai territori per valorizzare iniziative, progettualità e proposte, istanze da portare nelle istituzioni dove siamo presenti. Lavorare sia per affrontare con risposte concrete le criticità ma anche per lavorare sui punti di forza del territorio. Sicuramente il lavoro di squadra: avere un organizzazione con una struttura territoriale e con persone con gli stessi obiettivi e la stessa visione, con una certa esperienza. Persone che hanno avuto una esperienza regionale o territoriale come me, come Borrello, Linda Meleo, Carlo Colizza, ex sindaco di Marino, Roberto Casanica, Massimo Erbetti, consiglieri comunali di Rieti e Viterbo: aiutano nell’attuazione di questa strategia”, ha concluso Corrado.

