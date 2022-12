Corea del Sud: inflazione ai massimi da 14 anni nel mese di marzo

Il dato, che supera le più pessimistiche previsioni degli economisti, non ha precedenti in Corea del Sud da agosto 2008, e si conferma al di sopra del limite di riferimento del 2 per cento fissato dalla Banca centrale di Corea per il 14mo mese consecutivo

L’indice dei prezzi al consumo della Corea del Sud è aumentato del 5,4 per cento annuo nel mese di maggio, il dato più elevato da quasi 14 anni a questa parte. Lo ha riferito oggi l’ente statistico di quel paese, secondo cui il dato riflette il forte aumento dei costi di materiali e beni alimentari. Il dato, che supera le più pessimistiche previsioni degli economisti, non ha precedenti in Corea del Sud da agosto 2008, e si conferma al di sopra del limite di riferimento del 2 per cento fissato dalla Banca centrale di Corea per il 14mo mese consecutivo. Secondo Kong Dong-rak, economista presso Daishin Securities interpellato dal quotidiano “Nikkei”, l’elevato tasso di inflazione al consumo anticipa ulteriori aumenti dei tassi di riferimento da parte della Banca di Corea, che da agosto dello scorso anno è già intervenuta in tal senso in cinque occasioni, da ultimo la scorsa settimana.

La Banca di Corea ha annunciato la scorsa settimana un ulteriore aumento del tasso chiave di 25 punti base, all’1,75 per cento. L’aumento, decretato a margine del primo incontro presieduto dal nuovo governatore della banca centrale, Rhee Chang-yong, prosegue l’irrigidimento della politica monetaria della Corea del Sud. La quarta economia asiatica è alle prese con un rapido aumento dei prezzi al consumo e un sensibile calo della spesa privata. Ad aprile l’indice dei prezzi al consumo della Corea del Sud ha registrato un incremento annuo del 4,8 per cento, ai massimi da più di 13 anni.

Il governo della Corea del Sud sta lavorando a misure di abbassamento della pressione fiscale e per il contenimento del costo della vita. Lo ha dichiarato alla fine di maggio il ministro delle Finanze di quel Paese, Choo Kyung-ho. “Stiamo studiando modi di ridurre la pressione fiscale, ad esempio in termini di redditi aziendali, eredità e donazioni”, ha dichiarato il ministro nel corso di una conferenza stampa. Choo non ha fornito indicazioni specifiche in merito alle ipotetiche misure di contenimento del costo della vita; nelle scorse settimane il governo sudcoreano ha già abbassato le accise sui prodotti petroliferi e su alcuni beni alimentari d’importazione.

L’economia della Corea del Sud è cresciuta dello 0,7 per cento nel primo trimestre 2022, in calo rispetto all’espansione dell’1,2 per cento registrata negli ultimi tre mesi del 2021. Il dato riflette un calo dei consumi privati e degli investimenti aziendali dovuto alla guerra in Ucraina e all’ultima ondata pandemica. La Corea del Sud ha scontato un incremento senza precedenti dei casi di Covid-19 all’inizio del 2022, toccando il picco di 621.178 casi giornalieri lo scorso 17 marzo. I consumi privati sono calati dello 0,5 per cento tra gennaio e marzo rispetto all’ultimo trimestre dello scorso anno.

