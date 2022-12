Corea del Sud, il ministro delle Finanze: “Il governo studia l’abbassamento della pressione fiscale”

Il governo della Corea del Sud sta lavorando a misure di abbassamento della pressione fiscale e per il contenimento del costo della vita. Lo ha dichiarato oggi il ministro delle Finanze di quel Paese, Choo Kyung-ho. “Stiamo studiando modi di ridurre la pressione fiscale, ad esempio in termini di redditi aziendali, eredità e donazioni”, ha dichiarato il ministro nel corso di una conferenza stampa. Choo non ha fornito indicazioni specifiche in merito alle ipotetiche misure di contenimento del costo della vita; nelle scorse settimane il governo sudcoreano ha già abbassato le accise sui prodotti petroliferi e su alcuni beni alimentari d’importazione.

La Banca di Corea ha annunciato oggi un ulteriore aumento del tasso chiave di 25 punti base, all’1,75 per cento. L’aumento, decretato a margine del primo incontro presieduto dal nuovo governatore della banca centrale, Rhee Chang-yong, prosegue l’irrigidimento della politica monetaria della Corea del Sud. La quarta economia asiatica è alle prese con un rapido aumento dei prezzi al consumo e un sensibile calo della spesa privata. Ad aprile l’indice dei prezzi al consumo della Corea del Sud ha registrato un incremento annuo del 4,8 per cento, ai massimi da più di 13 anni.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram