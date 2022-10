Corea del Sud-Giappone: i leader imprenditoriali torneranno a incontrarsi dopo tre anni

I vertici delle comunitĂ d'affari dei due Paesi, hanno espresso soddisfazione per i segnali di disgelo diplomatico tra i rispettivi governi a seguito dell'elezione del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol

I leader imprenditoriali di Corea del Sud e Giappone terranno il loro incontro annuale all’inizio della prossima settimana, dopo una interruzione di tre anni causata dalla pandemia di Covid-19 e dal peggioramento delle relazioni bilaterali. Lo ha annunciato oggi la Federazione delle industrie coreane (Fki). Il Consiglio imprenditoriale Corea-Giappone, che riunisce la Fki e la Japan Business Federation (Keidanren), prima associazione di rappresentanza del mondo imprenditoriale del Giappone, terrĂ il prossimo incontro a Seul lunedì 4 luglio. All’incontro prenderanno parte piĂą di 20 leader imprenditoriali dei due Paesi, inclusi i presidenti della Fki e della Keidanren, Huh Chang-soo e Masakazu Tokura.

I vertici delle comunitĂ d’affari di Giappone e Corea del Sud hanno espresso soddisfazione per i segnali di disgelo diplomatico tra i rispettivi governi a seguito dell’elezione del presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, ed hanno espresso la volontĂ di promuovere il dialogo e la cooperazione economica a dispetto delle dispute storiche che ancora contrappongono i due Paesi. Circa 280 imprenditori e leader aziendali dei due Paesi hanno preso parte questo mese alla 54ma edizione della Conferenza bilaterale delle imprese, che si svolge ogni anno dal 1969. “In un ambiente difficile, la cooperazione e il coordinamento tra i due Paesi è la base per superare le crisi”, recita una dichiarazione diffusa a margine dell’incontro, che fa riferimento alle ricadute della pandemia di Covid-19 e della guerra in Ucraina.

Mikio Sasaki, capo dell’Associazione economica Giappone-Corea, ha dichiarato che “gli scambi economici, personali e culturali (tra i due Paesi) sono particolarmente importanti in tempi difficili”. La controparte sudcoreana, Kim Yoon, ha affermato che l’incontro ha alimentato “grande speranza” per il futuro della cooperazione bilaterale, anche su questioni e criticitĂ di portata storica che accomunano i due Paesi, come denatalitĂ , invecchiamento della popolazione e ambiente.

