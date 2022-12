Corea del Nord: gli inviati di Usa, Giappone e Corea del Sud si incontreranno questa settimana

Gli inviati per la Corea del Nord di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud si incontreranno questa settimana per accelerare la cooperazione trilaterale e pianificare una serie di incontri di alto livello, tesi a rafforzare le misure di deterrenza in risposta ai programmi balistico e nucleare della Corea del Nord. Lo ha anticipato il governo della Corea del Sud. Kim Gunn, rappresentante speciale di Seul per gli affari della pace e della sicurezza nella Penisola coreana, incontrerà venerdì 3 giugno i suoi omologhi statunitense e giapponese, Sung Kim e Takehiro Funakoshi. Quello in programma venerdì sarà il primo incontro in presenza tra i tre funzionari dopo la nomina di Kim all’inizio di questo mese. L’ultimo incontro tra gli inviati della Corea del Nord dei tre Paesi si è tenuto alle Hawaii lo scorso febbraio.

I ministri degli Esteri del G7 – Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti – e l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno condannato tramite un comunicato diffuso ieri il test del missile balistico intercontinentale effettuato il 25 maggio dalla Corea del Nord , definendolo una “palese violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite” e una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali. I ministri si sono detti “molto preoccupati per la serie senza precedenti di test di missili balistici”, che “insieme all’evidenza delle attività nucleari in corso” mostra la volontà di Pyongyang di far avanzare le proprie capacità militari. Questi atti, hanno denunciato i rappresentanti del G7 e dell’Ue, costituiscono anche “un rischio imprevedibile per l’aviazione civile internazionale e la navigazione marittima nella regione”.

“Ribadiamo il nostro urgente invito alla Corea del Nord ad abbandonare i suoi programmi di armi di distruzione di massa e missili balistici in modo completo, verificabile e irreversibile e a rispettare pienamente tutti gli obblighi legali derivanti dalle relative risoluzioni del Consiglio di sicurezza”, si legge nella nota. La Corea del Nord è stata esortata anche a impegnarsi nella diplomazia per la denuclearizzazione della Penisola coreana, ad accettare le offerte di dialogo avanzate dagli Stati Uniti, dalla Corea del Sud e dal Giappone, a facilitare l’accesso nel Paese delle organizzazioni umanitarie internazionali. Il G7 ha anche espresso rammarico per la mancata adozione da parte del Consiglio di sicurezza della proposta di risoluzione volta a rafforzare le misure sanzionatorie contro Pyongyang, sottolineando la necessità di una risposta unitaria da parte della comunità internazionale e chiedendo a tutti gli Stati di attuare rigorosamente tutte le risoluzioni del Consiglio. “Il G7 resta impegnato a lavorare con tutti i partner pertinenti per raggiungere l’obiettivo della pace e della stabilità nella Penisola coreana e per sostenere l’ordine internazionale basato sulle regole”, si legge nella conclusione del comunicato.

Cina e Russia hanno bloccato la scorsa settimana un tentativo degli Stati Uniti di imporre sanzioni ancor più severe alla Corea del Nord, in risposta ai numerosi test di missili balistici effettuati da Pyongyang nei primi mesi del 2022. Sia Pechino che Mosca hanno fatto ricorso al loro potere di veto presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (Onu): l’ambasciatore della Cina all’Onu, Zhang Jun, ha ribadito la posizione ufficiale di Pechino secondo cui le sanzioni non sono uno strumento efficace per perseguire la denuclearizzazione della Penisola Coreana. “La posizione di voto della Cina si basa sulla nostra valutazione in merito all’efficacia di questa proposta nel portare ad una soluzione. Forse c’è chi non vuole far altro che perpetuare questa situazione a beneficio delle sue ciniche intenzioni”, ha dichiarato l’ambasciatore riferendosi agli Stati Uniti.

La bozza presentata al Consiglio di sicurezza Onu dagli Stati Uniti puntava a “limitare ulteriormente la capacità della Corea del Nord di far progredire i suoi programmi illegali di armi di distruzione di massa”, e a “semplificare il regime di attuazione delle sanzioni e agevolare ulteriormente la consegna di aiuti umanitari a quanti ne necessitano”, aveva dichiarato prima del voto un funzionario del dipartimento di Stato Usa. Il regime sanzionatorio imposto dall’Onu alla Corea del Nord nel 2006 è stato progressivamente irrigidito negli anni successivi per limitare la capacità di Pyongyang di finanziare i propri programmi di armamenti. Negli ultimi anni, però, Cina e Russia hanno chiesto un allentamento delle sanzioni a fini umanitari.

