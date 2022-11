Cop27, Bombardi (Rina) a Nova: “La decarbonizzazione è un’opportunità per il mondo marittimo”

Il vertice Cop27 sul clima rappresenta un’opportunità anche per il mondo del trasporto marittimo, considerato ancora molto inquinante, grazie all’impiego di tecnologie “nuove e sempre più mature” come l’idrogeno e l’ammoniaca per arrivare all’ambizioso obiettivo del “net zero”, cioè zero emissioni di gas serra. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” l’ingegner Andrea Bombardi, Executive Vice President Carbon Reduction Excellence di Rina, multinazionale di ispezione, certificazione e consulenza ingegneristica, parlando al padiglione Italia nell’ambito della 27esima Conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop27) in corso a Sharm el Sheikh.







“Oggi siamo qui alla Cop27 ospiti del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per far capire come il processo di decarbonizzazione sia legato non solo al tema dell’energia, ma anche alla tecnologia e alla dipendenza dalle materie prime. Parleremo del mondo marittimo e della sua difficoltà a decarbonizzare, proponendo soluzioni che abbiamo messo sul piatto”, ha detto Bombardi. Il vicepresidente esecutivo di Rina ha sottolineato come il mondo industriale, in tutta la sua filiera, si trovi oggi di fronte a una scelta: “Può lavorare per cogliere l’opportunità della decarbonizzazione o essere schiacciato dalla minaccia legata al cambiamento del modo di fare business e dalla pervasività della transizione energetica, che può comportare forti scossoni per aziende che operano nel mondo dell’economia fossile”.

Il gruppo Rina, grazie alla sua esperienza nei mercati regolamentati o volontari nella riduzione delle emissioni, ha sviluppato diverse soluzioni relative alla sostenibilità e cambiamento climatico. L’azienda con sede a Genova si è ritagliata negli anni un ruolo di primo piano per assicurare la conformità agli standard ambientali. L’Egitto, grazie alla sua posizione geografica a cavallo tra l’Oceano indiano e il Mar Mediterraneo, può essere un mercato importante anche in vista degli ambiziosi progetti per produrre ammoniaca verde per le navi che transitano lungo il Canale di Suez. “Quello delle certificazioni è sicuramente un tema fondamentale per quel che riguarda il sostegno che può dare alle tematiche di sostenibilità, in particolare la possibilità della filiera in tema di calcolo, validazione e monitoraggio delle emissioni di CO2. Sono tutte tematiche che aiutano e sostengono le autorità e gli organismi per far sì che ci sia un controllo delle emissioni”, ha aggiunto Bombardi. “Il nostro impegno sul cambiamento climatico è quello di essere un attivatore e un abilitatore di soluzioni, di guardare alla tecnologia emergente perché il problema del cambiamento climatico ha bisogno di tecnologie nuove e più mature per arrivare all’obiettivo delle zero emissioni, utilizzando tutte quelle che sono le armi che possiamo avere: c’è l’idrogeno, c’è l’ammoniaca, c’è il tema della cattura di CO2 come misura di transizione, c’è il tema del nucleare, c’è il tema dei carburanti alternativi e in futuro dei carburanti sintetici”, ha concluso il vicepresidente di Rina.

