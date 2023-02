Continua lo stallo in Perù: sfuma l’accordo per anticipare le elezioni al 2023

Il parlamento del Perù ha di nuovo sospeso la seduta convocata per anticipare le elezioni generali al 2023, nel tentativo di placare le proteste antigovernative in corso nel Paese. I deputati si riuniranno per la quarta volta nella giornata di oggi, 2 febbraio. Il rinvio è stato chiesto dal deputato Jaime Quito, per poter formulare un nuovo testo che permetta la convocazione delle elezioni generali in anticipo. Lunedì 30 gennaio il parlamento del Perù ha approvato la mozione per riammettere al dibattito e al successivo voto l’anticipo delle elezioni generali al 2023, dopo un iniziale accordo per anticiparle al 2024. La mozione è stata approvata con 66 voti a favore, 49 contrari e 6 astenuti. Lo scorso 27 gennaio lo stesso parlamento aveva bocciato l’anticipo delle elezioni al 2023 con 45 voti a favore, 65 contrari e due astensioni. I banchi della sinistra, in teoria i più vicini alle richieste dei manifestanti, avevano denunciato come “fraudolenta” la strada delle elezioni anticipate senza che la presidente Dina Boluarte, subentrata al presidente Pedro Castillo, presenti le dimissioni e senza il contestuale via libera a un processo costituente.

Nelle ore precedenti il voto di lunedì Boluarte aveva dato un ultimatum al parlamento, annunciando che a fronte di un ulteriore resistenza del Congresso, il governo avrebbe presentato due proposte di riforma costituzionale per anticipare le elezioni generali entro l’anno. L’annuncio seguiva una nuova giornata di scontri tra i sostenitori dell’ex presidente Pedro Castillo e le forze di sicurezza, tensioni riaccese proprio dal rifiuto del parlamento di andare ad elezioni anticipate, con la morte di un altro civile. Secondo un sondaggio della Compagnia peruviana di studi di mercato e opinione pubblica (Cpi) il 70,9 per cento dei peruviani è favorevole a tenere elezioni generali anticipate nel 2023.

Il Perù si trova in una profonda crisi politica dal 7 dicembre scorso, giorno in cui l’ex presidente Pedro Castillo ha annunciato lo scioglimento del Parlamento e un governo di emergenza nazionale nel giorno in cui il Congresso si riuniva per votare la terza mozione di impeachment nei suoi confronti. I deputati, riuniti in emergenza, hanno quindi approvato la mozione e, nelle ore in cui Castillo veniva arrestato, proclamato la vice, Dina Boluarte, come nuova presidente. Da allora decine di migliaia di persone sono scese in piazza chiedendo nuove elezioni, le dimissioni di Boluarte e la scarcerazione di Castillo. Proteste che hanno sin qui causato la morte di 48 persone, tra cui un agente di polizia. Altre 10 persone, tra cui un bambino di un anno, sono morte in incidenti legati ai numerosi blocchi stradali messi in piedi dai manifestanti.

L’Organizzazione degli stati americani (Osa) ha chiesto alle autorità peruviane di convocare subito elezioni generali e ha espresso preoccupazione per l’eccessivo uso della forza da parte delle forze di sicurezza durante le proteste antigovernative in corso. “Il Consiglio permanente dell’Osa dichiara il suo fermo appello alle autorità peruviane affinché garantiscano il governo e le istituzioni democratiche organizzando tempestivamente elezioni generali eque, libere e trasparenti, con osservazione elettorale internazionale”, si legge nella risoluzione approvata il 30 gennaio durante la riunione del Consiglio permanente dell’organismo panamericano. La risoluzione chiede anche l’adozione di “misure efficaci” per fare luce sugli “atti di violenza” avvenuti in Perù e chiede al governo peruviano di rispettare il giusto processo per le persone arrestate durante le manifestazioni.

Le proteste prolungate si stanno ripercuotendo sull’economia del Paese andino. L’agenzia di valutazione del credito Moody’s ha abbassato l’outlook del Perù da Baa1 stabile a Baa1 negativo. Il cambiamento dell’outlook da stabile a negativo, si legge in un comunicato dell’agenzia, “riflette l’opinione di Moody’s secondo cui i rischi sociali e politici si sono intensificati minacciando, nei prossimi anni, un deterioramento della coesione istituzionale, della governabilità e dell’efficacia delle politiche e della forza economica dei governi successivi”. Per l’agenzia di rating i disordini sociali seguiti alla rimozione dell’ex presidente Pedro Castillo, insieme ai rischi politici associati, minacciano di indebolire la forza delle istituzioni e della governance del Perù, e in particolare la governabilità e l’efficacia politica nel lungo termine. Le persistenti perturbazioni politiche e sociali, recita il comunicato, “rischiano di erodere ulteriormente gli investimenti, con conseguenze negative per la forza economica”.

