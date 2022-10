Conte: “Vogliamo risposte risolutive entro luglio”

“La nostra comunità sta con un piede fuori dal governo” assicura Giuseppe Conte in una intervista al “Fatto Quotidiano”. “Servono ragioni per restare dentro l’esecutivo, vogliamo risposte vere e risolutive entro luglio” scandisce, con il tono di chi non vuole mostrarsi pacificato, malleabile. Poche ore prima ha incontrato Mario Draghi a Palazzo Chigi, consegnandogli un elenco di richieste e rivendicazioni: dal reddito di cittadinanza al taglio del cuneo fiscale, fino al superbonus. Il suo rilancio, al tavolo di governo che in cuor suo non vorrebbe abbandonare. Conte in mattinata aveva riunito il Consiglio nazionale, ricevendo dalla maggioranza dei dirigenti la stessa indicazione: non rompiamo, non ora. Ma il corpaccione parlamentare e tanti big la pensano diversamente. Così sul decreto Aiuti l’avvocato indica una linea che è un equilibrismo: oggi, salvo sconvolgimenti notturni, il Movimento voterà sì alla fiducia sul decreto ma si asterrà sul provvedimento, che racchiude anche la norma sull’inceneritore a Roma: “Sarà un fatto di chiarezza politica, di coerenza” sostiene l’ex premier, facendo riferimento ai ministri grillini che sul testo si astennero già in Consiglio dei ministri.

Quanto ai problemi su cui ha insistito con Draghi: “Noi del M5S siamo in sofferenza perché si sono accumulate una serie di difficoltà . C’è un tema di dialettica politica, sono sparite le cabine di regia, i testi da approvare arrivano all’ultimo momento prima del Consiglio dei ministri, spesso convocato solo con poche ore di anticipo. Se ne è lamentato il nostro capodelegazione Stefano Patuanelli, e anche quello del Pd, Andrea Orlando”. Insomma, “c’è un problema di metodo e di merito”. E l’ha detto a Draghi: “Certo, l’ho scritto anche nel documento” precisa l’avvocato (“il Cdm non può essere relegato a mero consesso certificatore”). Un nodo tra i nodi: “Noi non chiediamo rimpasti o poltrone”. Però ora gli servono risposte, magari bandierine, anche per tenere i suoi.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram