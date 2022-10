Conte: “Non parteciperemo al voto sul decreto Aiuti in Senato”

"Siamo disponibili a dare il nostro contributo costruttivo al governo Draghi, ma non siamo disponibili a concedere una cambiale in bianco. Occorrono azioni e misure concrete" ha detto l'ex presidente del Consiglio

Domani il M5s è chiamato a prendere una posizione rispetto al decreto Aiuti. La partita si giocherà al Senato, non possiamo che agire con coerenza e linearità. Domani con le medesime lineari, coerenti motivazioni della Camera, non parteciperemo al voto. Lo ha affermato il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel corso dell’assemblea dei parlamentari pentastellati, alla Camera. “Non siamo il partito dei no, ma dei tanti sì. Quando diciamo sì alla transizione ecologica, noi siamo conseguenti” ha detto ancora Conte secondo cui “chi ci taccia di irresponsabilità deve guardare al suo cortile ed interrogarsi se sono stati loro i responsabili di questa situazione”.

“Il nostro documento, con le nostre richieste, esprime l’interpretazione di un forte disagio non tanto del M5s, quanto dei cittadini e delle imprese. Esprime ed interpreta questo momento drammatico” ha detto, in merito al documento di nove punti consegnato al premier Mario Draghi. “Siamo disponibili a dare il nostro contributo costruttivo al governo Draghi, ma non siamo disponibili a concedere una cambiale in bianco. Occorrono azioni e misure concrete” ha detto l’ex presidente del Consiglio secondo cui per il M5s “la politica è non nascondersi le difficoltà. La realtà ci consegna uno scenario cambiato: chiediamo alla politica con la p maiuscola di prenderne atto e di entrare in una fase di governo completamente differente”.

La giornata

Enrico Letta lancia un avvertimento: “Non voglio che venga visto come un ricatto, ma se una forza politica importante come il Movimento 5 stelle” esce dall’esecutivo “non è per ricatto o per ripicca che diciamo che cade tutto e si va al voto. È la logica delle cose che va in questa direzione“, le parole pronunciate dal leader del Pd nel corso dell’assembla congiunta dei gruppi parlamentari, nella sala della Regina, a Montecitorio.

Quanto alle altre forze politiche che compongono la maggioranza, anche il segretario della Lega, Matteo Salvini, non ha dubbi: “Se il M5s dice ‘basta’, che basta sia – afferma durante una conferenza stampa alla Camera -. E’ meglio far parlare gli italiani e avere cinque anni tranquilli, che andare avanti nove mesi sulle giostre”. Di diverso avviso il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, che in una intervista a “La Stampa”, alla domanda se il governo sembra essere arrivato ai titoli di coda, risponde: “Non dipende certo da noi. Siamo stati i primi a volerlo e abbiamo assunto l’impegno di sostenerlo lealmente fino al 2023. Non cambiamo certamente idea. Però non è possibile che un governo vada avanti se ogni giorno una delle maggiori forze politiche che dovrebbero sostenerlo si dissocia fino a non votare provvedimenti essenziali. Per questo, ho chiesto un chiarimento che non è più differibile. Se i Cinque stelle sono ancora nel perimetro della maggioranza si comportino di conseguenza. Se non lo sono più, lo dicano chiaramente. Per quanto ci riguarda – prosegue l’ex premier – posso dire che i numeri consentono di continuare a governare in ogni caso. E che ovviamente questa è l’ultima volta che parteciperemo a un governo con i Cinque stelle”.

“Penso che così il governo non vada più avanti. Meglio un Draghi bis senza grillini o le elezioni”, osserva su Twitter il leader di Italia viva, Matteo Renzi, che rilancia l’intervista concessa al “Quotidiano nazionale”. Secondo il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, infine, “la crisi rischia di mettere in ginocchio il Paese. La risposta non può essere una crisi di governo e tanto meno una campagna elettorale che durerebbe mesi. La migliore risposta sarebbe un’unità sui temi dell’agenda sociale necessaria per dare risposte concrete e tangibili. Invece dalla destra soffia un vento propagandistico elettorale”.

