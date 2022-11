Conte: “Il percorso comune con il Pd non è in discussione”

Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a settembre gli indici destagionalizzati del fatturato segnano una flessione congiunturale per i beni di consumo (-0,4 per cento), per i beni strumentai (-1,0 per cento), per i beni intermedi (-1,1 per cento ) e per l’energia (-4,5 per cento)