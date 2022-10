Conte: “Il Pd è arrogante, i progressisti siamo noi”

Il leader del Movimento ha spiegato che se i democratici "cercano una svolta moderata che possa accogliere anche Calenda noi non ci possiamo stare”

Il Pd è arrogante. I progressisti siamo noi. Lo ha dichiarato il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un’intervista a “La Stampa”. Sul campo largo, “non si può pensare di definire con arroganza un perimetro di gioco e stabilire arbitrariamente chi vi è ammesso”, ha aggiunto Conte, sottolineando come sia “un’infamia” dire che il Movimento 5 stelle ha tradito. Il leader M5s ha infine precisato sul Pd: “Ovvio che se cercano una svolta moderata che possa accogliere anche Calenda noi non ci possiamo stare”.

Riguardo una possibile alleanza progressista in Sicilia, Conte ha dichiarato, tramite un post sul suo profilo Facebook, che “il Pd dovrà fare chiarezza sui suoi obiettivi e dire se l’agenda sociale e ambientale del M5s è la loro stessa direzione o se ormai i percorsi e i compagni di strada sono altri, in linea con gli insulti e le dichiarazioni di questi giorni. Per noi quello che succede a Roma succede a Palermo”.

Il presidente M5s ringrazia quindi Barbara Floridia: “Hai ottenuto un grande risultato nelle primarie in Sicilia, nonostante il Covid che ti ha trattenuto a casa, nonostante tutti gli attacchi che stiamo subendo. Grazie a tutto il Movimento 5 stelle Sicilia per queste settimane di dedizione e partecipazione. Uno sforzo che ora merita subito chiarezza, perché in queste settimane sono cambiate molte cose rispetto a quando è partito questo percorso”.

IL DIARIO DELLA CRISI

