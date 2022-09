Conte: “Guardiamo a tutto il Paese”

"Altro che assistenzialismo, siamo per lo sviluppo e la crescita, e posso dirlo forte dopo aver lasciato la guida del Paese con un +6,6 per cento del Pil, che ha fatto ripartire anche il Nord dopo la pandemia e il lockdown"

Gli occhi (dei media e degli attivisti) sono tutti puntati sul Sud e su un possibile exploit dei Cinque Stelle. Ma il futuro politico (e probabilmente anche l’elezione in Parlamento) di Giuseppe Conte passa per il Nord. Un paradosso che il leader M5S vuole spiegare al “Corriere della Sera” anche per scrollarsi di dosso l’etichetta di partito del reddito di cittadinanza e dell’assistenzialismo.

“Altro che assistenzialismo, siamo per lo sviluppo e la crescita, e posso dirlo forte dopo aver lasciato la guida del Paese con un +6,6 per cento del Pil, che ha fatto ripartire anche il Nord dopo la pandemia e il lockdown”, si sfoga l’ex premier. Il presidente stellato — che stasera chiuderĂ la campagna elettorale in piazza Santi Apostoli a Roma senza Beppe Grillo — rifiuta la definizione di Movimento come ‘partito del Sud’: “E’ un’operazione con cui stanno provando a toglierci voti. Noi abbiamo sempre parlato al Paese intero e lavorato per l’interesse nazionale. Lo dico ai cittadini del Nord: non cadete in questa mistificazione”.

Conte prova a smarcarsi e a conquistare elettori elencando le misure dei Cinque Stelle, “di cui ha beneficiato anche il Nord. Abbiamo portato la pensione minima da 500 euro a 780 euro con la pensione di cittadinanza — spiega —. E ora proponiamo di detassarle, rendendo quindi piĂą pesanti quelle fino a mille euro”. Ovviamente il leader, che in Lombardia, dove è candidato, ha fatto due passaggi, cerca una sponda con le forze produttive. Il rapporto con aziende e mondo finanziario, che hanno come riferimento nel M5S Stefano Buffagni, è in costruzione. E Conte cerca di creare un ponte. “Quando pensiamo al Nord pensiamo sempre agli imprenditori, giustamente. Ma ricordiamoci che anche gli imprenditori in questo momento vivono grandi difficoltĂ a causa della pandemia energetica e il ceto medio si è fortemente impoverito. E il Superbonus? — continua l’ex premier —. La Regione con piĂą cantieri è il Veneto, questa misura ha fatto ripartire il settore edilizio, che era in ginocchio sia al Sud che al Nord e ha creato nuovi posti di lavoro anche e soprattutto al Nord”, ha concluso Conte.

