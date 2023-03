Conte e Schlein vanno in Friuli Venezia Giulia a sostenere Moretuzzo ma non si incontrano

Dopo Elly Schlein, oggi è stato il giorno di Giuseppe Conte in Friuli Venezia Giulia. La segretaria del Partito democratico era arrivata ieri a Trieste per sostenere il candidato alle elezioni regionali di domenica e lunedì, Massimo Moretuzzo. Il segretario del Patto per l’autonomia è appoggiato da una coalizione di centrosinistra allargato al Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte. Laboratorio Friuli Venezia Giulia? “Ogni volta che si vota, si parla di un laboratorio. Noi questi laboratori li teniamo sempre aperti, laddove ci sono le condizioni, il che significa che c’è l’opportunità di condividere obiettivi politici chiari, impegni certi per cittadini, nel segno della giustizia ambientale e sociale, ovviamente con grande attenzione alla legalità”, ha detto oggi Conte, che ha aspettato l’ultimo giorno di campagna elettorale per tornare sul territorio, dopo i primi appuntamenti di inizio marzo. Conte e Schlein, che pure si sono rivolti agli elettori dalla stessa piazza di Trieste, non si sono incontrati. Un’apparente distanza, che secondo il presidente Cinquestelle non inficia la forza della coalizione.

“Quando andiamo insieme in coalizione, abbiamo tessuto un progetto in modo che il giorno dopo iniziamo a lavorare per mantenere gli impegni”, ha detto Conte. “Il centrodestra il giorno dopo inizia a dividersi, è dimostrato a livello nazionale e territoriale. Si uniscono solo nel comizio finale. Queste forze di destra sono compatte quando chiedono il voto, divise su tutto quando devono governare”. La sintonia a distanza con Schlein riguarda anche i temi: salario minimo, lavoro, Pnrr. Se ieri la segretaria dem aveva detto che il Pnrr “non è patrimonio solo del governo”, Conte oggi è stato ancora più netto. “Il Pnrr non è di Giorgia Meloni, è dell’Italia intera. Non possiamo permettere che le risorse del Pnrr vadano sprecate dietro l’insipienza della politica, che questo spreco avvenga dietro sterili polemiche. Tra un po’ diranno che è colpa mia che ho portato i soldi”, ha scherzato il leader del M5s. Per Conte, il Pnrr è “un’opportunità che non può andare sprecata, per ragioni politiche, pragmatiche ma anche morali: c’è stato un grande investimento in termini di fiducia dell’Europa, e non possiamo lasciare che vadano sprecate risorse destinate a rilanciare il nostro Paese dopo tanta sofferenza”, ha continuato. “Lo dobbiamo a chi non c’è più, a chi è sopravvissuto e piange ancora i morti, all’Europa che ha voluto operare una svolta in segno solidaristico, e a noi stessi, abbiamo l’opportunità di non essere più il fanalino di coda in Europa”.

Dopo l’appuntamento a Trieste, Conte si è spostato a Udine, dove ha incontrato il candidato sindaco Ivano Marchiol. “Per la sua storia è la persona ideale per migliorare la vita dei suoi concittadini. Conosce ogni strada, ogni quartiere e si è preparato seriamente per offrire risposte alla città attraverso un lavoro di studio e ascolto”. Poi dritto a Pordenone per l’ultimo appuntamento di giornata all’ospedale cittadino. “Abbiamo toccato con mano le reali emergenze dei cittadini, dalle liste di attesa infinite ai problemi del personale. Investire sulla sanità pubblica e sostituire le logiche partitiche sulle nomine con il merito sono obiettivi in cima alla nostra agenda”, ha ribadito Conte al termine della visita in Friuli Venezia Giulia, “per proporre con Massimo Moretuzzo un’idea di Regione che investe su sanità, transizione ecologica e infrastrutture”.

