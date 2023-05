Conte: “Con il Pd convergenza su alcuni temi, ma non vedo prospettive per un’alleanza strutturale”

Con il Pd si sta registrando una convergenza su alcuni temi quali il salario minimo legale, che noi portiamo avanti già da tempo e sono anzi i nostri cavalli di battaglia, ma è anche vero che su altre posizioni non c’è ancora stato un cambiamento, per esempio sul conflitto russo-ucraino, su cui la posizione del Pd è rimasta la stessa. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo alla trasmissione “Mezz’ora in più” in onda su Rai3.

“Lo stesso vale anche per quanto riguarda gli inceneritori, che nella nostra visione sono banditi in favore di una reale economia circolare e una reale transizione ecologica. In questo momento ci sono tanti appelli all’unità delle opposizioni, però il problema è che non c’è una concreta prospettiva, almeno nell’immediato, per un’alleanza strutturale. Credo che questo sia anche un bene, perché è bene che le forze progressiste continuino sulla loro strada. Se poi ci sarà una convergenza con il Pd bene, però una convergenza deve esserci su obiettivi realmente condivisi, non può esserci un compromesso al ribasso. La nostra autonomia deve comunque essere assolutamente garantita. Non cediamo la leadership su battaglie per definire un futuro migliore”, ha aggiunto.

Per il presidente del Movimento 5 Stelle “con il governo non c’è alcun inciucio”. “Noi non abbiamo partecipato alla spartizione nomine dei Cda che sono di competenza del governo, ma se si nominano gli uffici di presidenza di Camera e Senato o i membri laici degli organi di autogoverno l’opposizione c’è sempre stata e sempre ci dovrà essere”, ha aggiunto Conte. “Se ci sono dei passaggi in cui delle rappresentanze spettano di diritto all’opposizione, il M5S ha diritto di essere rappresentato. È sempre successo e sempre succederà. Siccome occorre la maggioranza assoluta, è normale che ci siano anche i voti della maggioranza. Ma si parla di organi di garanzia. Questa distorsione è sintomo di un sistema mediatico completamente fuorviante che ci attacca continuamente. Inciucio? Ma di che stiamo parlando?”, ha aggiunto.

Sul tema delle riforme costituzionali, Conte non ha dubbi, “l’introduzione del premierato non sarebbe garanzia di stabilità né di reale rafforzamento di un governo nel tempo, e finirebbe per esautorare le funzioni del capo dello Stato”. “Se il tema è garantire maggiore efficacia di azione e maggiore efficienza delle funzioni di governo, allora perché la maggioranza persegue lo scellerato disegno dell’autonomia differenziata? Se vogliamo rafforzare la stabilità dell’azione di governo ci sono tante soluzioni, ad esempio alla tedesca. Sicuramente ci siederemo al tavolo e ascolteremo quello che ci verrà proposto. Vogliamo però che questo tavolo nasca da una diagnosi condivisa, poi interveniamo a discutere sui rimedi. Fughe in avanti in questo conteso mi sembrano molto insidiose”, ha concluso.

