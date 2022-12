Conte chiude all’alleanza col Pd nel Lazio: “Il campo largo non è mai esistito”

Nel Lazio il campo largo “non è mai esistito, a noi interessa un campo giusto, un campo coerente. Noi facciamo delle valutazioni volta per volta e sicuramente non c’è alcuna operazione col Pd a livello di vertice. Poi su alcuni territori valuteremo, come stiamo facendo, di volta in volta. Nel Lazio assolutamente no”. Lo ha detto il leader del M5s, Giuseppe Conte, intervenendo alla Assemblea regionale del Lazio di Coordinamento 2050 – Civico, ecologista e di sinistra. “Lavoreremo perché tutte le nostre proposte in campagna elettorale, quindi politiche anche a livello territoriale, siano giuste e coerenti – ha aggiunto Conte -. Campo largo è una espressione che nasce distorta: più dilati la tua proposta per metter dentro chiunque e più offri qualcosa che sia disponibile a qualsiasi soluzione. Noi dobbiamo essere coerenti e giusti”. Nel Lazio non è possibile un’alleanza con il Pd “perché abbiamo chiesto di confrontarci su programmi concreti e il Pd ci ha risposto il giorno dopo presentando un candidato. Non c’è alcuna possibilità”, ha concluso Conte.

Conte ha bocciato la candidatura di Alessio D’Amato: “Non posso accettare che in una lista del M5s ci possa essere un candidato (Alessio D’Amato, ndr) che deve alla Regione Lazio quasi 300 mila euro perché ha creato un danno erariale accertato”, ha affermato il leader 5 Stelle. “Su questa cosa non possiamo far finta che non esista, non può essere degradato ad un espediente giuridico perché l’accertamento penale è caduto in prescrizione. Non mi interessa nulla. Io non posso candidare una persona che deve alla sua Regione, mentre si candida ad amministrarla e a governarla una partita aperta così chiara e così evidente accertata dai magistrati contabili. La questione morale esiste o non esiste? La questione morale è altro dalle responsabilità penali, è la premessa di ogni azione politica. Se noi facciamo finta e continuiamo a utilizzare le forze politiche come strumento di sistemazione delle persone, se noi continuiamo a dare la possibilità alle forze politiche di espandere la loro vocazione occupazionista in tutti i gangli della vita pubblica e sociale, dove andremo a finire?”, ha concluso Conte.

