Consiglio Ue, le repliche di Meloni in Senato: “L’Italia farà sentire la sua voce, saremo sempre più forti in Europa”

Far sentire la voce dell’Italia in Europa, all’insegna del dialogo e per accrescere la capacità del Paese di “definire dove deve andare il mondo”. È il messaggio lanciato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo. “La voce dell’Italia è e sarà sempre più forte in Europa: è questo il mandato che abbiamo ricevuto dai cittadini”, ha detto Meloni, secondo cui “l’Italia vuole tornare a essere protagonista nel contesto europeo per rafforzare la casa comune europea” ha detto aggiungendo che “il tempo dell’austerità è finito e il percorso di riequilibrio dei bilanci degli Stati indebitati non dovrà sacrificare lo sviluppo economico. Una crescita economica stabile e duratura è l’unica garanzia di sostenibilità del debito pubblico”, ha affermato il presidente del Consiglio. Quanto si parla di questioni economiche europee, Meloni non può esimersi dal parlare della revisione del Patto di stabilità e crescita e della necessità di “arrivare alla fine del 2023 con nuove regole credibili”. “Abbiamo avuto un Patto di stabilità e crescita che in passato era più attento al tema della stabilità, oggi abbiamo bisogno di attenzione al tema della crescita. Questa è la nostra priorità”, ha detto Meloni.

E la crescita, per il presidente del Consiglio, passa anche da un’industria europea forte e solida che non deve farsi danneggiare dalla transizione economica. Secondo Meloni, infatti, il processo verso un’economia verde deve essere sostenibile dal punto di vista sociale ed economico: per questo “ci opponiamo a proposte come il regolamento delle emissioni di CO2 per le auto e a quella di efficientamento degli edifici. Rischiano di esporci a nuove dipendenze strategiche proprio mentre vanno in porto gli sforzi per liberarci dalle dipendenze del gas russo”, ha detto Meloni. L’Europa può stabilire gli obiettivi ma non può dire come raggiungerli: “non cambio idea sul tema dell’elettrico e su temi che hanno un approccio ideologico”, ha detto Meloni. Non seguiremo quel processo che “sull’altare della decarbonizzazione ci consegna alla deindustrializzazione”, ha spiegato il presidente.

Nelle comunicazioni di Meloni, oltre alle questioni economiche, è stata prestata particolare attenzione al tema dei migranti e dell’Ucraina. “L’Italia vuole ribadire che non c’è un solo minuto da perdere: è il tempo di agire e tradurre in fatti concreti le misure concordate dal Consiglio europeo sulla gestione dei flussi migratori. Non vogliamo più piangere vittime innocenti nel Mediterraneo, non vogliamo più accettare che la gestione dei migranti sia gestita dagli scafisti e da chi li manovra, e perché vogliamo una migrazione legale”, ha detto Meloni. “Vogliamo contrastare con forza il traffico di esseri umani” ha detto il presidente. “Fermare le partenze, collaborare con i Paesi di transito e partenza, velocizzare i rimpatri, dedicare risorse finanziarie adeguate a questi obiettivi: sono le priorità che ci siamo dati e che abbiamo portato al tavolo europeo”, ha proseguito Meloni soffermandosi sul naufragio di Cutro, in Calabria. “Il giorno dopo la tragedia di Cutro ho scritto ai vertici dell’Ue e agli altri leader europei per ribadire che non possiamo attendere oltre: non possiamo attendere un altro naufragio. Le frontiere dell’Italia sono frontiere dell’Europa, e l’Europa è chiamata a proteggere quelle frontiere”. “In uno Stato di diritto sono le prove che fanno i colpevoli, non esistono prove che lo Stato italiano” nel caso della tragedia di Cutro “potesse fare di più”, ha detto Meloni.

Tema dirimente sono i flussi secondari ma anche la questione delle Ong. “C’è un solo modo per fermare i movimenti secondari dei flussi migratori: fermare quelli primari, questo ragionamento inizia a fare breccia nei nostri partner e per questo credo che sia ora di lavorare su un nuovo modello di gestione delle frontiere esterne”, ha detto Meloni. Gli Stati di bandiera “che finanziano le navi delle Ong devono assumersi le responsabilità che il diritto del mare attribuisce loro” ha aggiunto il presidente del Consiglio. “Dobbiamo ringraziare le nostre forze dell’ordine perché l’Italia si sta caricando una responsabilità che dovrebbe essere condivisa anche da altri”, ha proseguito, spiegando che il governo, mentre fa del suo meglio per fermare gli scafisti riapre i decreti flussi, immaginandoli come triennali, e lavora con i Paesi dell’Africa – attraverso il cosiddetto “Piano Mattei” – su investimenti e sviluppo: “mi pare un ragionamento sensato a fronte del quale non vedo proposte alternative” dell’opposizione, ha detto Meloni.

Sull’Ucraina, infine, Meloni ha ribadito che l’Italia non ha mai fatto mistero di voler aumentare gli stanziamenti militari: “rispettare gli impegni assunti è vitale per la nostra credibilità internazionale e sovranità nazionale”. Il presidente del Consiglio ha anche rimarcato che “il sistema Italia è pronto a dare il suo contributo” alla ricostruzione dell’Ucraina e lo dimostrerà durante una “conferenza che ospiteremo a Roma il 26 aprile”. Il sostegno dell’Italia all’Ucraina sarà assicurato in ogni ambito e sinché sarà necessario, ha detto. “Continueremo a farlo senza badare all’impatto che tali scelte possono avere sul consenso della sottoscritta, del governo, delle forze di maggioranza, continueremo a farlo perché è giusto farlo sul piano dei valori e dell’interesse nazionale”, ha aggiunto Meloni, secondo cui l’Ucraina non difende solo la propria terra ma i valori di libertà e democrazia su cui si fonda la nostra civiltà, “sta difendendo il diritto internazionale, senza il quale sostituiremmo la forza del diritto al diritto del più forte”. La questione del sostegno all’Ucraina, peraltro, è un’occasione per Meloni di rispondere ad alcune stoccate dell’opposizione. “Considero puerile la propaganda di chi racconta che l’Italia starebbe spendendo soldi per mandare armamenti sottraendoli alle necessità dei nostri concittadini: è falso e lo sappiamo tutti”, ha detto Meloni. L’Italia sta inviando armi all’Ucraina “già in suo possesso” e lo sta facendo per tenere “lontana la guerra da casa nostra”, “raccontare agli italiani che senza l’aiuto all’Ucraina si potrebbero aumentare le pensioni o ridurre le tasse è una menzogna”, ha spiegato il presidente del Consiglio.

