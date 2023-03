Consiglio europeo, in corso il bilaterale Meloni-Macron

Giorgia Meloni sta incontrando il presidente francese Emmanuel Macron, a margine della prima giornata del Consiglio europeo.

In serata, il presidente del Consiglio ha incontrato anche il premier portoghese, Antonio Costa.

All’arrivo a Bruxelles, in mattinata, Meloni ha spiegato che “il tema delle migrazioni è considerato centrale dal Consiglio europeo. Sono soddisfatta dell’ultima bozza di conclusioni sulle migrazioni che chiede alla Commissione europea di procedere spedita”. L’Italia continua a ribadire che, fermi restando gli obiettivi della transizione ecologica, l’Ue non si debba occupare anche di stabilire quali siano le tecnologie con cui arrivare a tali obiettivi, ha aggiunto. “Decidere di legarsi a tecnologie sono di fatto detenute, come avanguardia, da nazioni esterne all’Unione è una scelta che non favorisce la competitività. È una tesi di buon senso e speriamo che possa passare”, ha detto Meloni. L’Ue deve imparare dai suoi errori, dalla realtà che stiamo affrontando.

“Oggi ci vengono richiesti ingenti investimenti sulla catena tecnologica, la transizione digitale, a causa anche delle carenze del passato e non si può non pensare che gli investimenti in tal senso non vengano tenuti in considerazione nella governance economica, che deve essere più attenta alla crescita che alla stabilità”, ha detto Meloni che, parlando di Ucraina ha aggiunto “non c’è nell’attuale contesto in Ucraina una misura più efficace di garantire un equilibrio delle forze in campo. Questo può favorire la negoziazione che deve tenere presente chi è l’aggressore e chi l’aggredito”, ha detto Meloni. “La linea italiana è molto chiara”.

