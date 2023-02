Congresso del Pd: Bonaccini in testa con oltre il 53 per cento dei voti

Su un totale di 2.801 voti espressi dagli iscritti, di cui 2.787 risultati validi, il presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, si conferma nettamente in testa nella corsa per la segreteria del Pd. A quanto si apprende, Bonaccini ottiene infatti 1.493 (53,57 per cento) contro i 1.014 di Elly Schlein (36,38 per cento), i 191 di Gianni Cuperlo (6,85 per cento) e gli 89 di Paola De Micheli (3,19 per cento). Il voto degli iscritti è iniziato ieri, 3 febbraio, e si concluderà il prossimo 12 febbraio (il 19 febbraio per gli iscritti di Lazio e Lombardia). I primi due classificati si sfideranno alle primarie in programma il 26 febbraio.

