Congo-Kinshasa: bombardata la centrale idroelettrica del Parco di Virunga

Il cantiere della centrale idroelettrica di Rwanguba, nell’est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), è stato violentemente bombardato provocando “danni materiali significativi”. Lo riferiscono in un comunicato i ranger del Parco nazionale di Virunga, territorio che ospita la centrale, precisando che secondo fonti delle comunità locali l’attacco è da attribuire ai combattenti del Movimento 23 marzo (M23), gruppo armato attivo nell’est dell’Rdc e contro cui le Forze armate congolesi ed alleate hanno ripreso ieri gli scontri. Nel comunicato, i rangers precisano che due bombe sono esplose all’interno della centrale idroelettrica, che ospita stabilmente gli operai che lavorano al cantiere, e che dopo l’attacco la direzione ha avviato l’evacuazione dei luoghi. Se nessuna vittima è da registrare fra i lavoratori del cantiere, tuttavia, “diversi morti” sono stati confermati nei villaggi situati nelle aree circostanti il cantiere.

L’attacco alla centrale è stato condannato senza riserve dal direttore generale dell’Istituto congolese per la conservazione della Natura (Iccn), Olivier Mushiete, ricordando che l’area di Virunga è al centro di una regione, quella del Nord-Kivu, che è teatro di una forte insicurezza “dovuta alla risorgenza dell’ M23”. I miliziani del movimento sono stati associati all’attacco anche dalla sezione dell’Unione europea in Rdc. “È con indignazione che abbiamo appreso del bombardamento del cantiere della centrale idroelettrica di Rwanguba da parte dell’M23”, si legge in un tweet pubblicato oggi sull’account ufficiale dell’Ue in Rdc. Bruxelles “condanna con la massima energia questo sabotaggio di un’opera di pubblica utilità destinata a fornire energia elettrica agli abitanti del Nord-Kivu”, prosegue la nota, in cui l’Ue invita l’M23 “a deporre le armi e a ritirarsi dalle aree occupate”. Solidarietà è quindi espressa alla popolazione congolese, “vittima di questi abusi” e all’Iccn, oltre al “nostro immancabile sostegno” per l’operato delle Forze armate congolesi nel contrasto al terrorismo.

Dopo la ripresa degli scontri con le forze governative, ieri il Movimento del 23 marzo (M23) è tornato a chiedere l’avvio di un dialogo con le autorità di Kinshasa. In un comunicato rilanciato sui social media, i combattenti denunciano l’attacco effettuato contro le loro posizioni dalle Forze armate congolesi, sostenute dai ribelli Mai Mai, dalle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr) e dalle milizie Nyatura, attacco che viola il dichiarato cessate il fuoco fra le parti. “Le autorità di Kinshasa portano avanti una politica del caos opponendo le popolazioni locali le une alle altre con discorsi di odio, xenofobia, esclusione e facendo l’apologia del tribalismo”, si legge nel comunicato, nel quale l’M23 afferma di aver ricevuto ordine di respingere l’attacco delle forze centrali “per proteggere i civili”. I combattenti sostengono che le continue ostilità, registrate in particolare nel Kasai, Katanga, nel Nord e Sud Kivu oltre che nell’Ituri abbiano lo scopo di ritardare il calendario elettorale. I combattenti accusano quindi il presidente Felix Tshisekedi di macchiare scientemente l’immagine dell’M23 per prolungare il suo mandato, distogliendo l’attenzione dai “massacri quotidiani” che le truppe congolesi continuano a perpetrare nelle località del Congo orientale. E’ il caso, denunciano, degli attacchi a Beni, Butembo, Masisi, Rutshuru, ed altre zone della provincia. Il comunicato dei combattenti seguiva di poche ore la ripresa degli scontri con le truppe governative a Tanda, Mukarange e Muhimbira, nell’area di Rutshuru.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram