Congelato lo sciopero dei benzinai, secondo tavolo governo-sindacati il 17 gennaio

Lo sciopero dei distributori è congelato in attesa del nuovo tavolo di confronto con il governo previsto per martedì 17. È quanto si apprende al termine dell’incontro a palazzo Chigi tra il governo e i gestori dei distributori di carburante, che avevano programmato uno sciopero per le giornate del 25 e 26 gennaio.

Al tavolo di questa mattina erano presenti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

L’incontro con il governo insieme ai colleghi delle altre associazioni “possiamo definirlo assolutamente proficuo” e “siamo nella condizione di dirci abbastanza soddisfatti, non fosse altro che per il fatto che è stato stabilito a breve di incontrarci nuovamente per far partire il tavolo tecnico emergenziale di settore che chiediamo da tempo” ha dichiarato Giuseppe Sperduto, presidente della Faib Confesercenti, uscendo da palazzo Chigi. “Ringrazio personalmente il governo e i ministri che ci hanno accolto e hanno ascoltato le esigenze della categoria”, ha aggiunto. “In questo momento possiamo dire che lo sciopero è congelato, non fosse altro che per il fatto che abbiamo sgomberato il campo da tutto quello che era stato in modo inopportuno attribuito alla categoria: speculazione, frode e via dicendo, e di questo ritengo di essere soddisfatto” ha detto ancora. Sperduto ha poi spiegato che il tavolo tecnico con il governo “sarà basato su tutti i temi emergenziali di settore”.

Lo sciopero “è congelato perché siamo in attesa di capire, quando il governo ci convocherà per un tavolo di filiera, che hanno promesso dovrebbe tenersi nei primi giorni della prossima settimana, e per far sì che ci sia la possibilità di leggere poi sulla Gazzetta ufficiale il testo del decreto sulla trasparenza che stanno elaborando” ha dichiarato Bruno Bearzi, presidente nazionale Figisc.

Il governo mira a “un taglio strutturale delle accise”, ma questo “necessita di una situazione diversa e di rimettere in moto la crescita economica di questa nazione” ha detto mercoledì il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una diretta sui social. “Penso ancora che sia giusto il taglio delle accise, ma si fanno i conti con la realtà e purtroppo stiamo affrontando una situazione emergenziale che ci impone di fare alcune scelte” ha spiegato. “In questa campagna elettorale non ho promesso che avrei tagliato le accise sulla benzina perché sapevo la situazione che avremmo trovato”, ha aggiunto il presidente.

Il taglio delle accise costa mediamente un miliardo al mese, dieci miliardi all’anno, e, se lo avessimo fatto, non avremmo potuto procedere con il taglio del costo del lavoro, con l’aumento dell’assegno unico e con altre misure a sostegno di persone con un salario basso, delle famiglie, di chi non ha un posto di lavoro, di chi non riesce a fare la spesa, ha proseguito il presidente. Meloni ha parlato di una scelta di “giustizia sociale” che il governo “rivendica”: “tagliare le accise sulla benzina è una misura che aiuta tutti, indipendentemente dalla situazione economica che ciascuno ha” e “sono convinta che fosse più sensato concentrare le risorse” sulle fasce più deboli.

