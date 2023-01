Confronto tra i candidati alla segreteria del Partito democratico

A poco più di un mese alle primarie del Partito democratico, i candidati alla segreteria del partito, lasciata vacante da Enrico Letta dopo la sconfitta elettorale di settembre, Paola De Micheli, Elly Schlein, Gianni Cuperlo e Stefano Bonaccini si sono dati appuntamento per un confronto televisivo a “Mezz’ora in più”, su Rai Tre.

“Il Partito democratico degli errori li ha fatti e bisogna avere l’umiltà di ammetterli”, ha detto Elly Schlein. “Credo siano tre le grandi questioni che il partito deve affrontare: il contrasto di ogni forma di diseguaglianza, garantendo la sanità pubblica per tutti, investendo di più nel welfare, nel diritto all’istruzione e alla casa; il tema del lavoro, con il salario minimo e una legge sulla rappresentanza per spazzare via i contratti pirata; e l’emergenza climatica, con un percorso che accompagni cittadini e imprese in una dimensione nuova”, ha aggiunto. “Dobbiamo essere molto efficaci a lavorare, anche con le altre opposizioni, per inserirci nelle pieghe delle forti divisioni con cui deve fare i conti tutti i giorni il presidente del Consiglio Meloni”, ha aggiunto la candidata alla segreteria del Pd.

“Garantisco che, se diventerò segretario del Pd, noi torneremo al governo solo quando vinceremo le elezioni”, ha dichiarato Stefano Bonaccini. Questo perché, ha aggiunto, “abbiamo dato l’impressione di essere aggrappati al potere senza tener conto del risultato elettorale”. Per Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Partito democratico, “la precarietà del lavoro è uno dei primi temi da affrontare”. Per questo, ha spiegato a “Mezz’ora in più”, su Rai Tre, “servono politiche che rendano il lavoro stabile più conveniente di quello precario, quindi lo facciano costare meno”. “Dobbiamo tagliare il costo del lavoro per aumentare le buste paga”, ha aggiunto.“La vocazione maggioritaria di cui parlo non è l’autosufficienza, perché solo un pazzo penserebbe di non fare alleanze. Vocazione maggioritaria è non delegare agli altri, a Movimento 5 stelle e Terzo polo, la rappresentanza delle posizioni, ha sottolineato il candidato alla segreteria del Partito democratico,“Io vorrei andare a recuperare anche a destra i voti di persone che votavano a sinistra”, ha aggiunto.

Per la candidata Paola De Micheli il Partito democratico “ha perso perché ci siamo persi: è mancato il coraggio delle scelte. La critica è legata al fatto che c’è ancora dentro al partito la voglia di fare ‘un po’ e un po’’ senza prendere decisioni nette”. “Credo che sulle politiche del lavoro sia necessario andare oltre le regole inserite nello statuto dei lavoratori. Dobbiamo costruire una nuova politica del lavoro, anche alle partite Iva, i diritti universali”, ha aggiunto De Micheli. “Dobbiamo parlare della riduzione dell’orario di lavoro, perché altrimenti coloro che non siamo stati in grado di rappresentare in passato non riconosceranno la radicalità di questo cambiamento”, ha concluso.

Per Gianni Cuperlo “è necessario costituire dei Comitati per l’alternativa, così da far vivere l’opposizione non solo nel rapporto diretto con il governo e con la maggioranza, ma nel Paese”. “Al momento – ha sottolineato il candidato alla segretaria Pd – non abbiamo i numeri in Parlamento per farcela su questioni come lo Ius soli o il salario orario minimo ma, se i rapporti di forza nel Paese cambiano, anche le maggioranze di governo devono tenerne conto”.“Ho notato che oggi c’è una corsa ad arruolarsi da parte di chi ha attraversato tutte le stagioni, recitando tutte le parti. Io vorrei un partito che si lasci alle spalle quella patologia che è il trasformismo”, ha concluso.

