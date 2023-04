Confronto navale attorno a Taiwan

Stati Uniti e Cina hanno mobilitato le loro portaerei al largo di Taiwan dopo l’incontro di ieri a Los Angeles tra il presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Kevin McCarthy, e la presidente taiwanese, Tsai Ing-wen, e in attesa del rientro di quest’ultima a Taipei, in programma domani. La Shandong, una delle due portaerei in forza alla marina militare cinese, ha attraversato ieri il canale di Bashi, a nord delle Filippine, posizionandosi al largo della costa sud-orientale di Taiwan. Questa mattina, secondo quanto riferito dal ministro di Taipei Chiu Kuo-cheng in audizione in parlamento, la portaerei cinese si trovava con il suo gruppo d’attacco a circa 200 miglia nautiche a est di Eluanbi, il punto più a sud dell’isola. La Shandong è stata avvistata anche dalla Marina giapponese circa 300 chilometri a sud dell’isola di Hateruma, parte della prefettura di Okinawa. Il ministero della Difesa di Tokyo ha pubblicato anche una fotografia della portaerei che la ritrae con il ponte di volo affollato di aerei da combattimento e droni. La portaerei statunitense Nimitz, invece, si troverebbe a 400 miglia nautiche (circa 741 chilometri) dalla costa orientale di Taiwan. Anche in questo caso a riferirlo è il ministro della Difesa di Taipei. “Non siamo in grado di dire se la presenza della Nimitz in quell’area sia collegata a quella della Shandong, ma crediamo sia possibile”, ha affermato Chiu Kuo-Cheng.

La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, e il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, hanno riaffermato la volontà di cooperare per tutelare la stabilità regionale durante l’incontro a porte chiuse tenuto ieri presso la biblioteca presidenziale Ronald Reagan a Simi Valley, in California. Il colloquio tra Tsai e McCarthy, svoltosi per due ore alla presenza di 18 esponenti del Congresso, è stato il primo tra un presidente taiwanese e un presidente della Camera organizzato in territorio statunitense. “Taiwan è una democrazia di successo, un’economia fiorente e un leader globale nel campo della sanità e della scienza. E che si tratti dei nostri profondi legami commerciali, delle forti relazioni interpersonali o dei valori condivisi, la nostra cooperazione con il popolo taiwanese continua ad espandersi attraverso il dialogo e lo scambio”, ha dichiarato McCarthy alla stampa.

“L’amicizia tra i due popoli è una questione di profonda importanza per il mondo libero” ed è fondamentale al mantenimento della libertà economica, della pace e della stabilità regionali, ha aggiunto il presidente della Camera. Alludendo all’accresciuta assertività della Cina nello Stretto, Tsai si è soffermata sulle “sfide senza precedenti” poste alla democrazia taiwanese. “Ancora una volta ci troviamo in un mondo in cui la democrazia è minacciata. E l’urgenza di mantenere acceso il faro della libertà non può essere sottovalutata”, ha dichiarato la presidente di orientamento progressista. Tsai ha riaffermato la determinazione di Taiwan a difendere lo status quo nello Stretto, ringraziando gli esponenti del Congresso per il sostegno sin qui espresso all’isola. “Non siamo isolati e non siamo soli. Uniti siamo più forti”, ha evidenziato Tsai

In un comunicato pubblicato oggi dal comitato Affari esteri dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp), la massima istituzione legislativa della Cina, Pechino ha definito l’incontro tra Tsai e McCarthy una “grave violazione” degli impegni assunti con la Cina, che invierebbe segnali errati ai “separatisti promoventi l’indipendenza” dell’isola. “A dispetto della forte opposizione di Pechino e delle sue formali proteste, McCarthy ed altri esponenti del Congresso hanno scelto di incontrare Tsai durante il suo transito negli Usa. Queste iniziative hanno gravemente violato il principio della Cina unica e le disposizioni dei tre comunicati congiunti siglati da Washington e Pechino, le norme che disciplinano le relazioni internazionali, e la sovranità e l’integrità territoriale della Cina”, recita la nota. Citando la legge anti-secessione, il documento chiarisce che ogni azione diretta a minare la riunificazione nazionale o a “servirsi di Taiwan per contenere lo sviluppo della prima potenza asiatica” saranno trattati a norma di legge. La “connivenza con le forze separatiste promoventi l’indipendenza dell’isola è destinata a fallire”, conclude il documento. L’incontro tra la presidente Taiwanese e il presidente della Camera dei rappresentanti Usa è stato duramente criticato anche dal ministero della Difesa cinese, che in una nota ha sollecitato gli Stati Uniti a “onorare gli impegni assunti con la Cina e porre fine alla loro sfacciata ingerenza nei suoi affari interni, interrompendo ogni interazione ufficiale con Taiwan. (…) Le forze armate continueranno a tutelare con fermezza la sovranità e l’integrità territoriale della nazione, così come la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan”.

