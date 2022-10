Conflitto armato in Colombia: morte oltre 450 mila persone, l’80 per cento civili

È quanto si legge nella relazione finale della Commissione per la verità , presieduta dal padre gesuita Francisco De Roux, che indaga sul conflitto armato che ha imperversato nel Paese per oltre sei decadi. Il documento, costruito con le testimonianze di 28.562 persone in oltre tre anni di lavoro documentaristico e investigativo, dovrà nelle intenzioni dei firmatari "lasciare un'eredità in grado di creare un'emozione positiva che muova la società colombiana verso un immaginario di futuro condiviso, e centrato sulla riconciliazione"

Il conflitto armato in Colombia ha fatto 450.664 morti tra il 1985 e il 2018, di cui l’80 per cento civili. È quanto si legge nella relazione finale della Commissione per la verità , presentata ieri al teatro Jorge Eliece Gaitan, a Bogotà , e consegnata nelle mani del presidente eletto, Gustavo Petro. Nell’informativa, che indaga sul conflitto armato che ha imperversato in Colombia per oltre sei decadi, si legge inoltre che nello stesso periodo oltre 8 milioni di persone sono state sfollate e 50.770 sequestrate. La maggior parte degli omicidi, circa il 45 per cento, è attribuita ai gruppi paramilitari, il 21 per cento alle Farc e il 12 per cento ad agenti dello stato. Il dipartimento più colpito è quello di Antioquia con 125.980 vittime (28 per cento). Questa, si legge, “è una guerra in cui le vittime civili hanno subito in modo simultaneo molteplici violazioni dei diritti umani (…) molte volte le vittime non hanno saputo dire di chi fosse la responsabilità , chi le avesse picchiate, chi uccise, chi sequestrate”. “Autore sconosciuto” compare in numerose statistiche. Per questo, “la fotografia è quella di una storia collettiva di cui farsi carico”.

I lavori della commissione presieduta dal padre gesuita Francisco De Roux, sono considerati una delle principali conquiste dell’accordo di pace stretto a fine 2016 dal governo dell’allora presidente, Juan Manuel Santos, e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Il documento, costruito con le testimonianze di 28.562 persone in oltre tre anni di lavoro documentaristico e investigativo, dovrà nelle intenzioni dei firmatari “lasciare un’eredità in grado di creare un’emozione positiva che muova la società colombiana verso un immaginario di futuro condiviso, e centrato sulla riconciliazione”.

Tra le raccomandazioni incluse nel rapporto c’è quella di risarcire “integralmente” le vittime del conflitto, tentare di portare al tavolo negoziale i gruppi armati che ancora imperversano nel paese, rivedere la politica proibizionistica sulla droga e pensare a un “ministero della riconciliazione”. La riconciliazione, si legge, passa innanzitutto attraverso il “riconoscimento” e il “risarcimento integrale” in favore di oltre nove milioni di vittime, “anche quelle che finora non sono state riconosciute” come tali, tra cui i cittadini in esilio. La necessità è quella di “riconoscere le vittime del conflitto armato nel loro dolore, dignità e resistenza, riconoscere l’ingiustizia di quanto vissuto e il trauma collettivo che abbiamo condiviso come società ”. Un risarcimento che permetta “di superare le condizioni di vulnerabilità ” nelle quali le persone si trovavano nel momento in cui sono divenute vittime, di “sanare le ferite individuali, quelle delle comunità e dei territori”. Sarà quindi necessario “implementare in modo integrale” l’Accordo finale di pace, “onorando gli impegni assunti dallo Stato, e come una responsabilità etica della società colombiana”. Un richiamo, quest’ultimo, inevitabile visto che dopo oltre cinque anni dalla firma, molte parti dell’accordo rimangono inevase.

Bisogna quindi rendere “prioritaria” la soluzione definitiva agli scontri armati, attraverso lo schema del dialogo e la “sottomissione dei gruppi armati alla giustizia”. Diventa in questo senso importante “riprendere il negoziato con l’Esercito di liberazione nazionale (Eln), la forza paramilitare più potente dopo lo scioglimento del grosso delle Farc. Il presidente eletto, Gustavo Petro, ha più volte detto di voler tornare a trattare con l’Eln e la stessa banda armata, conosciuto l’esito del ballottaggio, ha mostrato disponibilità al dialogo. Ronna Risquez, analista venezuelana della sicurezza, aveva però segnalato ad “Agenzia Nova” come l’Eln probabilmente non abbia nessun reale interesse a rinunciare al “giro d’affari della droga”, soprattutto oggi che i suoi rivali sono stati molto indeboliti.

Sarà quindi necessario “ripensare il problema del narcotraffico” cercando soluzioni “politiche, economiche, etiche e giuridiche” attraverso “dibattiti di fondo, tanto a livello nazionale quanto internazionale” per modificare la regolazione del mercato delle droghe “e superare il proibizionismo”. Un passaggio reso necessario dal riconoscimento che il traffico di stupefacenti “è penetrato a tutti i livelli della cultura, della politica e dell’economia”, e che “la guerra contro le droghe e per le droghe illegali è uno dei principali e più rilevanti fattori che hanno reso possibile la persistenza del conflitto armato”, recita il rapporto. La Colombia, si legge ancora, può giocare un ruolo di “ispirazione e leadership” di una proposta di regolazione rigorosa del mercato e del consumo sotto il controllo statale e internazionale”. Al tempo stesso si preme perché lo Stato si doti degli strumenti necessari per “conoscere a fondo il sistema di relazioni, alleanze e interessi coinvolti nel narcotraffico”.

Importante è per la Commissione anche recuperare “il valore della giustizia” come base per rivendicare il principio di legalità , essenziale per la convivenza pacifica. Un passaggio che dovrebbe essere accompagnato da una profonda revisione della “sicurezza e in particolare del ruolo della forza pubblica” in un esercizio che punti a ristabilire il rapporto di fiducia con la cittadinanza. “Stabilire una nuova visione della sicurezza per la costruzione della pace, come bene pubblico centrato sulle persone, che ci permetta di superare le logiche del conflitto armato che abbiamo vissuto, cambiare la maniera in cui lo Stato interpreta ed è presente sui territori”. Si tratta inoltre di “sviluppare la democrazia della pace” escludendo in maniera definitiva “le armi dalla politica” e superando i complessi legami che questa ha con i protagonisti del conflitto. Un sistema che prenda in considerazione “settori e gruppi sin qui esclusi, ridando dignità alla politica”.

Prova della volontà di rompere con il passato, di far percepire la riconciliazione non come un percorso frammentato, ma costruito attorno “a una emozione positiva”, potrebbe essere la creazione di un ente “con forza, capacità di coordinamento, fondi e impulso politico. Un ministero o un ente che promuova” con un disegno armonico le varie politiche di stato per ritrovare la convivenza. Non meno importante “garantire condizioni di benessere e vita degna alle comunità e ai territori, costruendo una visione condivisa del paese”, cui aderiscano le zone tradizionalmente meno coinvolte. La Colombia è terra di grandi diseguaglianze sociali – come testimoniato anche dalla distribuzione del voto alle ultime presidenziali – legate anche alla collocazione geografica: più accentuate nella costa e sulle rotte del narcotraffico, meno nella capitale Bogotà e nel cuore del Paese.

