Confindustria Piemonte: inizio 2023 di attesa e cautela per le imprese, ma si rivede fiducia

Le previsioni per il primo trimestre 2023 delle imprese Piemontesi sono di attesa e cautela con un accenno di fiducia dopo i mesi difficili legati alla guerra e all’inflazione. Lo certificando i dati congiunturali diffusi da Unione industriali e Confindustria Piemonte nella giornata di oggi. Scendono tutti gli indicatori sugli aumenti: calano dal 77,7 al 56,1 per cento il numero di aziende che prevede aumenti nei prezzi delle commodity, dal 91,9% al 66,6 per centro quelle chi si aspettano aumenti energetici e dall’82,8 al 61,2 per cento quelle che temono aumenti dei costi di logistica e trasporti. Crescono invece le imprese che immaginano un aumento di produzione. Sono il 19,8 per cento con un salvo positivo del 4 per cento (a settembre era del 2,1 per cento). Un dato che si nota anche sull’occupazione ma in maniera meno marcata: il 17,8 per cento prevede un aumento degli occupati con un aumento dello 0,1 per cento nel saldo rispetto al trimestre precedente (da 9,8 a 9,9 per cento). Crescono anche gli investimenti dal 25,7 al 27 per cento.

Pesa la differenza tra imprese medio-grandi e piccole sui livelli produttivi: le prime sono ancora ottimiste sui livelli produttivi (saldo +8,1 per cento), mentre le più piccole (sotto i 50 addetti), registrano un saldo del +2,4 per cento. Sul fronte territoriale, tutte le realtà hanno previsioni ottimistiche tranne Verbania, Vercelli e Biella che hanno saldi negativi rispettivamente di -14,3, -9,6 e -5,8 per cento. Sui settori, nel manifatturiero si conferma la frenata già registrata a settembre con un saldo ottimisti-pessimisti al -4,5 per cento per ordini e -1,9 per cento per produzione. Anche l’export registra un saldo negativo (-2,3 per cento in recupero rispetto al -5,7 del trimestre precedente). Mentre l’occupazione rimane positiva con un saldo a +7,7 per cento. Sui servizi, invece, il clima di fiducia migliora rispetto al trimestre precedente. Sono in crescita sia i saldi sull’attività (+17,9 per cento) che quelli sugli ordinativi (+15,7 per cento). Anche l’occupazione ha un numero più sostanziale (+15,1 per cento).

“Per il 2023 l’analisi congiunturale presenta il sistema impresa Piemonte con indicatori in linea con i trend di quest’anno, questo anche grazie alla grande eterogeneità delle produzioni e dei settori in cui operano le nostre aziende. Anche l’industria del turismo sembra aver ripreso i trend pre-pandemia. Le incertezze e possibili criticità restano, davanti a noi c’è soprattutto un’occasione per accelerare la trasformazione e le transizioni nella nostra industria. Ciò avverrà se l’utilizzo dei fondi del Pnrr e della programmazione 2021-2027 nei prossimi mesi sarà rapido ed efficace, e riuscirà a coinvolgere al massimo il tessuto produttivo piemontese, con un’attenzione particolare alla formazione e all’aggiornamento continuo per studenti, imprese e lavoratori – ha commentato Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte -. È una visione strategica di grande concretezza, che deve essere al centro di una sinergia determinate tra pubblico e privato. Solo così riusciremo a dare un’attenzione strutturale al mondo produttivo ma anche alla tenuta della coesione sociale, perché sono crescenti le difficoltà e le insicurezze che le famiglie stanno affrontando”, ha concluso.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram