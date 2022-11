Conferenza Shade Med: la guerra in Ucraina e l’instabilità in Libia hanno un impatto nel Mediterraneo

Operazioni di sicurezza come Sea Guardian e Irini sono baluardi della legalità internazionale in tempi di conflitti

La guerra della Russia contro l’Ucraina e l’instabilità politica della Libia stanno avendo un impatto significativo nel Mediterraneo, nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena) e nel Sahel. Operazioni di sicurezza come Sea Guardian e Irini sono baluardi della legalità internazionale in tempi di conflitti, crisi energetiche e climatiche come il risorgere di vecchie e nuove tensioni tra poteri locali e globali. Sono queste le conclusioni dell’undicesima edizione della Conferenza Shade Med 2022 – “Shared awareness and DEconfliction for the MEDiterranean”, co-organizzato dall’Operazione EuNavFor Med – Irini con il Comando marittimo della Nato (Marcom). Secondo una nota stampa di Irini diramata oggi, l’evento del 15 e 16 novembre ha visto la partecipazione di relatori di alto livello che hanno tracciato un quadro della complessa situazione che sta vivendo la regione del Mediterraneo. All’evento hanno preso parte 200 ospiti provenienti da 31 Paesi e 25 organizzazioni, rappresentanti diplomatici, politici, accademici, esperti e militari che hanno discusso delle sfide e della opportunità che si appaiono in questo mare agitato, storico crocevia di tre continenti.

“Le nostre nazioni nella Nato e nell’Ue sono attori preminenti nella lotta alle minacce alla sicurezza globale e regionale, come nel Mar Mediterraneo con le operazioni Sea Guardian e Irini. Indipendentemente dalle dimensioni o dalla natura, la partecipazione di così tante nazioni alla risoluzione di questi problemi è un grande successo di per sé”, ha dichiarato l’ammiraglio Stefano Turchetto, comandante dell’operazione EuNavFor Med – Irini. Da parte sua, il vice ammiraglio Didier Piaton, vice comandante del comando marittimo alleato della Nato, ha affermato: “La co-organizzazione di Shade Med da parte di Irini e Marcom è una dimostrazione dell’importanza che l’Ue e la Nato svolgono nel Mediterraneo. La nostra comprensione condivisa dell’importanza vitale della sicurezza marittima nel Mediterraneo è fondamentale per il mondo europeo e transatlantico”. La prossima edizione della conferenza è prevista nell’autunno 2023.

