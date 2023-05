Conclusa la prima giornata del forum “Verso Sud”: il meridione è centrale per l’area del Mediterraneo

L’edizione 2023 del Forum “Verso Sud” – La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo – in programma oggi e domani, 20 maggio, a Sorrento, realizzato da The European House – Ambrosetti si conferma il luogo da dove è possibile dare voce al ruolo internazionale del Sud Italia nel più ampio contesto del Mediterraneo allargato. Grazie ad un’ancora più ampia e diffusa analisi contenuta nel Libro bianco, che quest’anno ha coinvolto attivamente i principali attori del Sud Italia e che oggi vede partecipare a Sorrento rappresentanti e delegazioni di 19 Paesi dell’area euro-mediterranea; è stato perseguito l’obiettivo di fornire prospettive ed elementi essenziali che possono abilitare alla costruzione di un Sud Italia sempre più centrale nelle strategie nazionali ed europee. L’importante partecipazione di imprese nazionali ed estere, con i loro vertici, ci conferma che c’è una volontà di guardare alle regioni meridionali come luogo privilegiato in cui spingere su un parco progetti e investimenti, pubblici e privati, di qualità. L’evento si è svolto con il patrocinio del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, e il sostegno di primari attori economico-finanziari del Paese come Intesa Sanpaolo, Ferrovie dello Stato, Philip Morris Italia, Msc Group, Adler Group, Edison, Mediocredito centrale – Invitalia, Coldiretti.

Il governo “ha rimesso il mare al centro dell’agenda politica”. Lo ha affermato il ministro per la Protezione civile e la Politiche del mare, Nello Musumeci, nel suo intervento in occasione del Forum. Il ministero “sta lavorando da due mesi al Piano nazionale per il mare”, ha aggiunto il ministro, ricordando che sono “in gioco gli interessi di tutti, del Paese e di chi fa impresa in particolare”. Da parte sua, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha dichiarato che “l’energia è il veicolo fondamentale e l’altra faccia della medaglia della soluzione ambientale: se riuscissimo a dare una soluzione energetica daremmo un contributo notevole alla decarbonizzazione”. Il gas per 30-40 anni accompagnerà il nostro sistema e il Sud “può essere il primo luogo di smistamento del gas”, ha concluso il ministro. Da parte sua, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel suo intervento, ha affermato che l’autonomia differenziata “è soprattutto un’unica, imperdibile, occasione storica di recupero di qualità e quantità dei servizi per le regioni del Sud”. “Voglio che nei prossimi mesi, dal mio ministero, parta un Piano casa nazionale che in Italia manca da decenni”, ha poi aggiunto Salvini.

Al termine della giornata odierna è poi intervenuto in videocollegamento il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, che, nel suo intervento, ha toccato una serie di fascicoli, tra cui le questioni energetica e migratoria. L’obiettivo del governo italiano è “far sì che le materie prime energetiche arrivino nel sud dell’Italia per poi essere distribuite nel resto dell’Europa”, ha fatto sapere Tajani, precisando che, per realizzare questo obiettivo, c’è bisogno di “attrezzare la rete di infrastrutture, già buona”, ma in cui vi sono “strozzature da allargare”. “Ad esempio, il porto di Gioia Tauro è tra i luoghi dove poter piazzare un hub”, ha aggiunto il ministro, ribadendo: “Siamo in grado di essere un grande hub energetico dell’Europa del Sud e svolgere un ruolo prioritario nella politica energetica europea”, ha continuato. Sulla questione migratoria, il ministro ha affermato la necessità di una politica di sviluppo e investimenti per far sì che si attui “il diritto a non emigrare” e permettere a popolazioni africane di poter vivere bene nel proprio Paese. Il nostro mercato del lavoro ha bisogno di più lavoratori”, ha poi affermato Tajani, aggiungendo che “serve manodopera formata nei Paesi di origine” e, a tale scopo, politiche e accordi con i Paesi di origine. A tal proposito, “stiamo parlando molto con Libia e Tunisia”, ha fatto sapere il ministro.

Nell’ambito del settore energetico, il Sud Italia è già oggi piattaforma energetica di riferimento per l’area euro-mediterranea ricoprendo un ruolo chiave nella sicurezza degli approvvigionamenti del Paese. Il Sud, attraversato dalle principali infrastrutture energetiche, che collegano la sponda meridionale e settentrionale del Mediterraneo, l’Europa e l’Africa, rappresenta già oggi il serbatoio di energie rinnovabili del Paese, al primo posto nel Mediterraneo per quota dei consumi coperti da fonti energetiche rinnovabili (31,6 per cento del totale). Affinché il potenziale delle rinnovabili sia adeguatamente sfruttato sarà fondamentale, come evidenziato nella nuova edizione del Libro bianco, potenziare la creazione di filiere industriali connesse alle rinnovabili ed investire per l’efficientamento del sistema, delle infrastrutture e lo sviluppo delle soluzioni di stoccaggio, incoraggiando il superamento dei vincoli burocratici che rallentano le autorizzazioni. Il Libro bianco è stato realizzato a partire da un’approfondita analisi socioeconomica, e la nuova edizione identifica le principali potenzialità di sviluppo per il Sud Italia, in connessione con i Paesi del Mediterraneo, al fine di suggerire un indirizzo strategico che possa contribuire ad interpretare, affrontare e risolvere le principali sfide che adesso e in futuro coinvolgeranno l’Italia e l’Europa intera.

Nel complesso, i risultati emersi dall’analisi restituiscono l’immagine di un Sud Italia dalle grandi potenzialità che rappresenta attualmente la terza economia nel Mediterraneo Core (che include, oltre all’Italia, 22 Paesi dell’Unione europea, dell’area balcanica, del Medio Oriente e del Nord Africa). Al fine di concretizzare le potenzialità di sviluppo proposte e definite nel Libro bianco, l’analisi si concentra su quattro filiere strategiche, determinanti per la realizzazione di un Sud Italia che possa diventare baricentro del percorso di crescita e di cooperazione del Mediterraneo: l’economia del mare per la competitività, attrattività e crescita del Sud Italia e del Mediterraneo; il settore energetico e la doppia sfida della transizione sostenibile e della sicurezza degli approvvigionamenti; le specializzazioni produttive/industriali nelle nuove catene globali del valore; il settore turistico come leva di sviluppo territoriale. Il Mar Mediterraneo, pur coprendo soltanto l’1 per cento della superficie dei mari mondiali, rappresenta il 20 per cento del traffico marittimo e il 27 per cento dei servizi di trasporto container mondiali ed è anche punto d’incontro di quattro grandi aree geoeconomiche: l’African Continental Free Trade Area (AfCTA), l’Unione europea, il North American Free Trade Agreement (Nafta) e il Regional Comprehensive Economic Partnership (Recep). I Paesi che ne fanno parte pesano per il 9,7 per cento del Pil mondiale e contano 550 milioni di abitanti.

Proprio nel macro-settore dell’economia del mare, il Sud Italia registra un elevato posizionamento rispetto al resto del Paese: il comparto infatti conta oltre 107 mila imprese (pari al 47,9 per cento del totale nazionale), 345 mila occupati (37,5 per cento del totale nazionale) e genera 15,6 miliardi di euro valore aggiunto (pari al 30,4 per cento del totale nazionale). Tra tutti i comparti che compongono il settore, portualità e trasporto merci e passeggeri sono determinanti nel sostenere la centralità dei porti del Sud Italia. Per sostenerne la competitività occorre però investire ed intervenire in alcuni ambiti prioritari: sviluppo intermodale e integrazione del trasporto su rotaia (solo 8 su 32 porti del Sud sono collegati all’infrastruttura ferroviaria nazionale), digitalizzazione (abilitatrice di semplificazioni logistiche e sburocratizzazione), green transition (incentivando ad esempio l’elettrificazione e lo sviluppo dello small scale Lng) ed una miglior efficacia della governance del sistema portuale. Ulteriori potenzialità per la crescita socioeconomica e competitiva del Sud Italia derivano dallo sviluppo di settori produttivi e filiere industriali ad alta tecnologia. Il settore manifatturiero pesa per l’8,8 per cento del Pil e per il 9,8 per cento degli occupati del Sud Italia. In questo scenario, il Sud vede importanti margini per aumentare la propria attrattività, specialmente attraverso il contributo di quattro specifiche filiere, ovvero automotive (al Sud Italia si produce l’85 per cento dei veicoli italiani), aerospace, agrifood (settore che al Sud Italia genera 6,5 miliardi di valore aggiunto) e farmaceutico (il 25 per cento delle imprese del settore a livello nazionale si trovano al Sud Italia). Una delle proposte individuate nel Libro bianco, è quella di definire un’agenda sovra-regionale con altri Paesi del Mediterraneo. L’obiettivo è quello di sviluppare vere e proprie Value Chain euro-mediterranee con il Sud Italia al centro, realizzando modelli cooperativi tra le Zes del Sud Italia e dei Paesi della sponda Sud del Mediterraneo.

Sul fronte del turismo, i margini di miglioramento riguardano soprattutto l’attrattività internazionale per il Sud Italia che oggi richiama solo il 12,7 per cento dei turisti stranieri in arrivo nel Paese. Con 15 parchi nazionali (più del 30 per cento del totale nazionale), 24 aree marine protette (75 per cento del totale), 22 siti tutelati dall’Unesco (38 per cento del totale nazionale) e 175 borghi autentici (86 per cento del totale italiano), il settore turistico può crescere ulteriormente. Come riportato dal Libro bianco, occorre però valorizzare il potenziale di tutto il territorio meridionale, destagionalizzando i flussi e creando una vera e propria industria turistica, favorendo gli investimenti e le partnership di player nazionali ed internazionali.

