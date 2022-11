Con lo stop dell’Ue all’importazione del carbone russo, l’Italia è pronta a puntare sulle sue sette centrali

Con l’entrata in vigore del divieto di importazione di carbone russo nell’Unione europea, sette centrali italiane sono pronte a tornare in funzione. Domani, infatti, scatterà l’embargo deciso lo scorso aprile nei confronti della Russia, un Paese che ha contribuito al 40 per cento delle nostre importazioni, corrispondenti a circa 40 milioni di tonnellate, secondo l’Agenzia internazionale dell’energia. Le forniture dovranno ora essere assicurate da altri Paesi, come Stati Uniti e Australia, soprattutto alla luce delle carenze di gas russo, ma anche per contrastare gli effetti di questa estate molto calda, che hanno provocato un crollo del contributo dell’energia idroelettrica. Questi sviluppi richiederanno un approvvigionamento supplementare di carbone, dopo che i consumi di carbone termico da parte dell’Ue nel primo semestre 2022 sono aumentati del 16 per cento, come riportato dall’Aie. Pertanto, il fabbisogno di carbone, in vista di questo inverno, è destinato a registrare un’ulteriore accelerazione.

La Germania, per affrontare la crisi energetica provocata dalla riduzione del flusso di gas russo tramite Nord Stream e dalla volatilità delle rinnovabili – soggette alle condizioni meteorologiche – ha proceduto alla riattivazione di centrali elettriche alimentate da antracite. Quest’ultime erano state chiuse in ottica del programma di uscita dal carbone entro il 2030, che rischia di slittare di circa dieci anni. Anche in Italia c’è il rischio di una forte ripresa delle attività di diverse centrali a carbone. Nel nostro Paese sono presenti sette centrali, di cui sei operative. Cinque sono gestite da Enel, una da A2a e una da Ep.

Due sono in Sardegna: una a Fiumesanto, amministrata da Ep, nell’area industriale di Sassari-Porto Torres, e una a Portoscuso, nella zona industriale di Portovesme, gestita da Enel. Il primo impianto è alimentato da due gruppi a carbone, con una potenza netta di circa 600 Mw. La seconda ha una potenza di 480 Mw. Enel gestisce anche le centrali di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, nel Lazio, la “Andrea Palladio” di Fusina, in Veneto, e la “Federico II” di Brindisi, in Puglia, con una capacità rispettiva di 1.980 Mw, 976 Mw e 2.640 Mw.

Una si trova in Friuli Venezia Giulia, a Monfalcone, in provincia di Gorizia, gestita da A2a e con una potenza di 336 Mw. L’unica dismessa, la “Eugenio Montale” di Enel, si trova in Liguria, a La Spezia, con una capacità di 682 Mw. L’impianto era stato spento lo scorso dicembre ma temporaneamente riattivato nello stesso mese per affrontare il caro bollette. Nello stesso periodo è stata riattivata anche la centrale di Monfalcone, per la quale erano stati avviati i lavori di riconversione. Tutte e sette le centrali dovrebbero essere fermate o riconvertite entro il 2025, salvo ulteriori emergenze che ostacolerebbero ancora una volta il processo di transizione ecologica.

