Con il partenariato strategico tra Italia e India avanzano la cooperazione e la proiezione nell’Indo-Pacifico

Dal nostro inviato a Nuova Delhi – L’Italia e l’India sono da oggi partner strategici, un altro passo avanti nello sviluppo delle relazioni bilaterali. Il passo si è compiuto con la visita odierna del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Nuova Delhi. L’incontro col primo ministro indiano, Narendra Modi, è stato il momento centrale di una giornata intensa, in cui Meloni è stata ricevuta anche dalla presidente della Repubblica, Droupadi Murmu, ed è stata ospite e relatrice di punta del Rasina Dialogue, la più importante conferenza di geopolitica del Paese. Tra gli esiti della missione vanno elencati anche l’adesione dell’Italia all’Indo-Pacific Oceans Initiative (Ipoi); la firma di una Dichiarazione d’intenti sulla migrazione e la mobilità e il lancio del Ponte India-Italia per le start-up. Infine, sono stati siglati due protocolli d’intesa: uno tra il consolato generale italiano di Calcutta e la locale Università Rabindra Bharati e l’altro tra l’organizzazione Sarva Yoga International Italy, che ha sede in Italia, e l’Istituto di yoga Moraraji Desai, che fa capo al ministero Ayush, ovvero il ministero indiano che si occupa di medicina tradizionale (ayurveda, yoga e naturopatia, unani, siddha e omeopatia).

L’elevazione della relazione bilaterale – a 75 anni dalla sua istituzione – al rango di partenariato strategico apre una nuova fase, dopo il rilancio avviato nel 2017, la dichiarazione congiunta del 2018, il Piano d’azione 2020-2024 e il partenariato strategico sulla transizione energetica del 2021. Come si evince dal comunicato congiunto, partenariato strategico significa soprattutto far avanzare la cooperazione economica e rafforzare quella in materia di difesa “attraverso la conclusione di un memorandum d’intesa”. Tecnologia, spazio, sicurezza e transizione energetica, infrastrutture, prodotti farmaceutici, trasformazione alimentare, istruzione, ricerca e sviluppo sono i settori espressamente indicati. Anche la cooperazione scientifica e tecnologica sarà rafforzata, specialmente in alcune aree come le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’internet delle cose e la produzione intelligente.

Come ha sintetizzato Modi nelle dichiarazioni rilasciate alla fine del colloquio, la campagna per la promozione dell’industria indiana (“Make in India”) e la Missione per un’India autosufficiente (“Atmanirbhar Bharat”) offrono grandi possibilità di investimento e nell’industria della difesa si stanno aprendo “nuove opportunità per la coproduzione e lo sviluppo congiunto”. Come ha osservato Meloni, l’interscambio commerciale, benché raddoppiato in due anni arrivando a quasi 15 miliardi di euro, non ha ancora espresso tutto il suo potenziale: “Possiamo fare di più”, ha detto la leader. La base è più che incoraggiante, dato che i sistemi economici italiano e indiano presentano aspetti complementari e oltre 600 imprese italiane sono presenti in India, in particolare nei distretti industriali di Nuova Delhi, di Mumbai e Pune.

A questo proposito nella stessa giornata di oggi il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, anch’egli a Nuova Delhi per la ministeriale del G20, ha presieduto, insieme al ministro del Commercio e dell’industria indiano, Piyush Goyal, un forum con le principali aziende italiane che operano in India, per fare il punto sui progetti strategici in corso e quelli futuri, in particolare nei settori della transizione energetica, della connettività e mobilità sostenibile e della difesa. Ulteriori opportunità si prospettano nel campo dell’agri-business, delle infrastrutture e dell’automotive. Il Gruppo Enel, tramite la sua consociata Gridspertise, ha firmato due memorandum d’intesa con Tata Power Delhi Distribution Limited per favorire l’accelerazione della trasformazione digitale delle reti di distribuzione elettrica in India. Sia Tajani che Meloni hanno fatto riferimento al progetto “Blue and Raman”, il cavo che collegherà Italia e India attraverso il Mediterraneo e il Medio Oriente e che costituirà un modello per la connettività digitale globale.

L’India è la quinta economia mondiale, con un prodotto interno lordo di quasi 3.000 miliardi di euro e un tasso di crescita intorno al 6,1 per cento nel 2022, superiore a quello cinese. La sua popolazione, di 1,4 miliardi di abitanti, dovrebbe superare quella cinese entro la fine dell’anno. Pochi dati sulle dimensioni economiche del Paese bastano a spiegarne la sua capacità di attrazione. L’India, però, è anche una potenza in ascesa in un’area strategica: l’Indo-Pacifico. Meloni ha insistito molto su questo punto, anche nel suo intervento al Raisina Dialogue. “L’Italia, con la sua penisola, sta al cuore del Mar Mediterraneo e continua a essere parte integrante della comunità euro-atlantica e dell’Occidente culturale e politico, ma è sempre più proiettata verso l’Indo-Pacifico”, ha dichiarato Meloni.

Con l’adesione all’Indo-Pacific Oceans Initiative saranno individuati temi concreti di collaborazione. L’Ipoi è un’iniziativa promossa da Nuova Delhi per rafforzare la cooperazione in materia di connettività commerciale e trasporto marittimo, sicurezza marittima, ecologia e risorse del mare, riduzione e gestione del rischio di catastrofi, scienza e tecnologia e collaborazione accademica. L’Italia vi è entrata nel pilastro della cooperazione scientifica, tecnologica e accademica. L’adesione prosegue un percorso che ha già portato il nostro Paese a diventare partner di sviluppo dell’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) e partner di dialogo all’Associazione rivierasca dell’Oceano Indiano per la cooperazione regionale (Iora).

