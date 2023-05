Comunali nel Lazio: ieri l’affluenza al 45,9 per cento

Si è assestata al 45,91 per cento, alle 23 di ieri, l’affluenza nelle 585 sezioni elettorali del Lazio dove si vota per il rinnovo di 47 giunte comunali. Alla scorsa tornata elettorale la partecipazione alle urne, alla stessa ora, era al 58,17 per cento. Si è pertanto registrato un calo di circa 13 punti percentuali. Il dato delle 23 di ieri è inferiore anche alla media nazionale del 46,39 per cento. Nella giornata di ieri alle 19 l’affluenza è stata pari al 36,52 per cento, inferiore alla media nazionale del 37,36 per cento, e in calo anche rispetto al dato della stessa ora registrato nella tornata elettorale precedente, che era del 43,59 per cento. Nella mattinata, alle 12, la partecipazione alle urne era stata del 13,93 per cento, in calo rispetto al dato della stessa ora registrato nella tornata precedente, che era del 19,25 per cento.

Le urne tuttavia sono aperte anche oggi, dalle 7 alle 15, ora in cui inizierà lo spoglio elettorale. Sono oltre 560 mila gli aventi diritto al voto nel Lazio. Il Comune più grande, e unico capoluogo di provincia al voto, è Latina. Nella provincia pontina ci sono altri sette Comuni chiamati alle urne: Aprilia, Bassiano, Campodimele, Lenola, Roccagorga, Terracina, Sonnino. Sono 17 le città in cui si vota in provincia di Roma: Affile, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Fiumicino, Gallicano nel Lazio, Magliano Romano, Morlupo, Olevano Romano, Pomezia, Rocca di Papa, Roccagiovine, Sacrofano, San Cesareo, Santa Marinella, Segni, Valmontone, Velletri.

Sono 14 i Comuni alle urne in provincia di Frosinone: Amaseno, Anagni, Aquino, Arpino, Atina, Boville Ernica, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Villa Latina, Villa Santa Lucia. Si vota anche in quattro Comuni della provincia di Rieti (Belmonte in Sabina, Borgorose, Rocca Sinibalda, Varco Sabino) e altrettanti della provincia di Viterbo (Sutri, Valentano, Vallerano e Vignanello). Dei 47 Comuni al voto sono 12 quelli con oltre 15 mila abitanti e per cui è previsto un eventuale turno di ballottaggio per il 26 e 27 maggio: Latina (128 mila abitanti), Fiumicino (80 mila abitanti), Aprilia (74 mila abitanti), Pomezia (64 mila abitanti), Velletri (52 mila abitanti), Terracina (44 mila abitanti), Anagni (21 mila abitanti), Ferentino (20 mila abitanti), Rocca di Papa (17 mila abitanti), San Cesareo (16 mila abitanti), Santa Marinella (18 mila abitanti), Valmontone (15 mila abitanti).

