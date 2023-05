Prove di disgelo tra Parigi e Roma: la ministra Colonna giovedì a Roma per incontrare Tajani

La ministra degli Esteri francese Catherine Colonna ha annunciato che giovedì sarà in visita a Roma per incontrare l’omologo Antonio Tajani. “Mi recherò in Italia dopodomani, giovedì su invito del mio omologo italiano”, ha detto Colonna a “France 2”.

La ministra ha dichiarato che “certamente” non è in corso una crisi fra la Francia e l’Italia. “È vero, c’è stato un momento di stupore in seguito ad alcune parole che sono state dette”, ha aggiunto Colonna, ricordando le recenti tensioni scoppiate dopo le dichiarazioni del ministro dell’Interno Gerald Darmanin, che ha definito il presidente del Consiglio Giorgia Meloni “incapace” di gestire la politica migratoria. “L’Italia di fatto si sta confrontando con una forte pressione migratoria che passa soprattutto dal Mediterraneo. Quindi vogliamo avere una migliore cooperazione con l’Italia”, ha affermato la ministra.

L’arrivo di Colonna sembra un tentativo di disgelo dopo le parole del ministro Darmanin che provocarono l’annullamento della visita di Tajani a Parigi prevista lo scorso 4 maggio.

Nel corso dell’intervista, la ministra degli Esteri ha parlato anche della situazione in Siria. “Il presidente Bashar al Assad dovrebbe essere processato per crimini di guerra”, ha affermato. “La lotta contro i crimini, contro l’impunità, fa parte della diplomazia francese”, ha affermato Colonna. La ministra ha poi ricordato “le centinaia di migliaia di morti” e “l’utilizzo delle armi chimiche” da parte di Damasco.

