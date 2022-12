Colombia: si aprono le urne per le presidenziali, attesa per la possibile svolta storica

Si aprono oggi in Colombia le urne per il primo turno delle presidenziali, appuntamento che potrebbe segnare un momento di svolta importante nella storia del Paese. Per la prima volta, stando ai sondaggi, il Paese potrebbe trovarsi ad avere un capo dello Stato di sinistra dopo decenni di dominio conservatore. L’eventuale ballottaggio – nel caso nessuno dei candidati ottenga il 50 per cento più uno dei voti – è fissato al 19 di giugno. Gli oltre 39 milioni di elettori dovranno scegliere tra i sei candidati “sopravvissuti” alla serrata selezione in atto da mesi. Tutte le rilevazioni diffuse fino a oggi danno in vantaggio il candidato della coalizione di sinistra Pacto Historico, Gustavo Petro, che corre in ticket con l’attivista afrocolombiana Francia Marquez. Il fronte conservatore si divide tra Federico “Fico” Gutierrez, già primo cittadino di Medellin e leader della coalizione Squadra per la Colombia, e Rodolfo Hernandez, punta di lancia della “Lega dei governanti anticorruzione, identificato dai media come il più “populista” della contesa. Tutti gli osservatori coincidono nel dare a Petro molte più chance di vittoria al primo turno che al secondo.

In caso di ballottaggio, la gara tra Petro e Gutierrez, data per scontata fino a poche settimane fa, non è più una certezza. Un sondaggio condotto dal Centro nazionale di consulenza (Cnc) e diffuso dal settimanale “Semana” il 19 maggio prevede un pareggio tecnico tra Gutiérrez ed Hernandez al primo turno e addirittura un pareggio tecnico tra Hernandez e Petro al secondo turno. Un dato che, spiega ad “Agenzia Nova” Yann Basset, professore di Scienze politiche presso l’Universidad del Rosario, a Bogotà, starebbe spingendo i settori più conservatori a spostare il loro consenso su Hernandez, visto come più in grado di battere Petro al ballottaggio. “Guetierrez non è mai davvero decollato dopo le primarie di marzo, ha unito i voti della destra ma non è riuscito ad andare oltre questo”, ha detto l’esperto, secondo cui in molti nel campo conservatore “lo stanno capendo” e stanno cambiando il candidato su cui scommettere.

Se dovesse arrivare al secondo turno, poi, Hernadez “sarà automaticamente il candidato della destra” e potrebbe anche attrarre il voto dei moderati, dopo l’esclusione dalla corsa dei settori più centristi e il sostegno a Hernandez annunciato da una parte dei Verdi, tra cui la senatrice Ingrid Betancourt. Del programma politico di Hernandez si sa molto poco. Il candidato conservatore ha anche disertato l’ultimo dibattito televisivo tra i candidati, un profilo basso che potrebbe paradossalmente contribuire a favorirlo. “La campagna è stata molto lunga, aggressiva, con accuse incrociate tra i candidati, Hernandez ha puntato tutto sulla lotta alla corruzione, alla classe politica, e questo lo ha riportato al centro”, spiega ancora Basset, precisando che “a parte questo non ha delle vere proposte”.

Sindaco della capitale Bogotà dal 2012 al 2015 e senatore dal 2018, Gustavo Petro è stato negli anni ’80 membro del gruppo guerrigliero M-19, poi confluito nel partito politico Alianza Democratica M-19, di cui è stato cofondatore. Il leader di sinistra è già stato candidato a due elezioni presidenziali, nel 2010 e nel 2018, quando perse al ballottaggio con il presidente in carica Ivan Duque. La sua è una scommessa di rottura rispetto alla storia recente del Paese, all’insegna del livellamento delle diseguaglianze sociali e di genere, motivi che hanno animato le proteste del 2019 contro la riforma tributaria ritenuta troppo sbilanciata sulle classi medio alte. Pesa, in una regione fortemente polarizzata, l’accostamento fatto alla famiglia politica di sinistra incarnata soprattutto dal presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Petro ha però preso le distanze da Caracas e promesso, al contrario del Venezuela, di emancipare l’economia nazionale dalla dipendenza delle fonti energetiche fossili. Battaglia che si incrocia con le lotte ambientaliste dell’aspirante vice presidente Marquez. Lo staff di Petro punta a vincere al primo turno, consapevole che in un eventuale ballottaggio i conservatori possono prendere il sopravvento.

Federico Gutierrez è stato a lungo considerato l’ultimo erede del progetto politico “uribista”, legato cioè all’ex presidente Alvaro Uribe, tutt’oggi uno dei personaggi più divisivi della scena politica nazionale. Ingegnere civile, sindaco di Medellin per quasi otto anni, Gutierrez cerca di smarcarsi dall’etichetta di candidato di destra per strappare voti anche agli ex uribisti, anche se propone al paese ricette non dissimili dai suoi predecessori. Propone “carcere, morte politica e perdita di ruolo” per i funzionari colpevoli di corruzione, promette la creazione di una unità nazionale contro gli scippi e scommette su incentivi all’agricoltura per sostituire le coltivazioni illecite. “Fico” lavora per una crescita annua del pil pari al 5 per cento fino al 2026, con un “panorama fiscale e monetario responsabile”, con austerità nella spesa publica e lotta contro l’evasione fiscale. Al ruolo di aspirante vice candida il medico Rodrigo Lara, esperto di pubblica amministrazione ma sopratutto con un passato vicino a candidati più progressisti.

La sorpresa potrebbe essere data da Rodolfo Hernandez, 77 anni, potente imprenditore edile e nel 2016 eletto sindaco di Bucamaranga, città che affonda nel cuore della “sua” provincia di Santander. L’etichetta che i media gli hanno cucito addosso, senza peraltro irritarlo, è quella di un leader miliardario e “populista”, sorta di “Trump” colombiano. La sua campagna, con consensi in costante ascesa, è contraddistinta dallo slogan “impunità zero”. Buona parte dell’appeal politico, testimoniato dai sondaggi che lo hanno premiato anche al di là della controversa gestione da primo cittadino, è legata alla scelta di “non piegarsi” ad alleanze con leader e movimenti politici “bruciati”. Su di lui grava un fascicolo della magistratura per il sospetto di aver incassato cento milioni di dollari in cambio della concessione di un appalto per il trattamento della spazzatura. Molti analisti ritengono che su di lui potrebbero convergere i voti dei conservatori, nel caso Petro non dovesse ottenere la vittoria al primo turno.

In seconda fila si muovono altri tre candidati: John Milton Rodriguez Gonzalez, candidato della coalizione Colombia giusta libera, ritenuta espressione della destra evangelica, di cui è pastore dal 1995. Promette investimenti nell’educazione, anche digitale, il completamento della riforma rurale per restituire terre ai contadini e agli indigeni e rivendica – nella lotta alla corruzione – l’impegno a premiare per meriti i funzionari della pubblica amministrazione. Al motto di “preservare la democrazia e le libertà”, tenta nuovamente l’assalto alla presidenza Sergio Fajardo, già sindaco di Medellin, la cui stella politica è però molto meno felice rispetto agli esordi. Infine c’è Enrique Gomez Martinez, candidato di Salvezza nazionale, la forza conservatrice fondata dallo zio Alvaro Gomez Hurtado, ucciso in un attentato nel 1995. La sua proposta è centrata su un piano aggressivo per rilanciare l’economia, a suon di riduzione di tasse e burocrazia.

