Il dialogo in programma il 16 maggio fra il governo della Colombia e la dissidenza delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) è stato rinviato a data da definire. Lo hanno annunciato in un comunicato congiunto le autorità di Bogotà e il cosiddetto “Stato maggiore centrale”, la fazione delle Farc che non ha mai aderito agli accordi di Pace del 2016. Entrambe le parti, si legge, vogliono “migliorare i meccanismi per una partecipazione ampia e diversificata delle comunità, nonché delle organizzazioni sociali e popolari, dei sindacati e di altri settori che vogliono contribuire allo sviluppo di un’agenda tematica incentrata sul raggiungimento della pace con giustizia sociale nei territori interessati dal conflitto armato e dal Paese in generale”. Si sostiene inoltre la necessità di mettere in atto il meccanismo di monitoraggio e verifica del cessate il fuoco bilaterale sia a livello nazionale che locale, oltre che di sospendere gli attuali mandati di cattura nei confronti delle persone designate a far parte della delegazione di pace della dissidenza Farc, alle quali dovranno essere concesse libertà provvisorie. La decisione di rinviare l’avvio del dialogo è stata adottata nel corso di una riunione preparatoria che si è svolta nei Llanos del Yarí, a Caquetá, alla quale hanno partecipato l’Alto commissario del governo per la Pace, Danilo Rueda, il portavoce dello Stato Maggiore Centrale delle Farc, oltre a delegati della comunità internazionale e della Chiesa cattolica. E’ stato inoltre deciso che i negoziati si svolgeranno in modo itinerante, toccando diverse regioni. Lo Stato maggiore centrale è la più grande dissidenza attualmente attiva. È guidato da Iván Mordisco dalla morte di Miguel Botache Santillana, noto anche come “Gentil Duarte”, e conta circa 3 mila combattenti che non hanno accettato l’Accordo Finale firmato nel 2016.

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha annunciato a marzo l’apertura di un “secondo processo di pace” con la dissidenza dello Stato maggiore centrale delle Farc, trattative che si aggiungono a quelle attualmente in corso con l’altra grande guerriglia del Paese, l’Esercito di liberazione nazionale (Eln). Sin dall’inizio del mandato, il presidente Petro ha offerto l’iniziativa di una “pacificazione totale” del Paese, lavorando alla riattivazione dei colloqui con le varie forze irregolari, ma anche cambiando l’approccio generale ai temi di difesa e sicurezza. Un obiettivo con al centro l’offerta di negoziato con tutte le bande armate, anche quelle che non hanno uno status politico. “Chiamiamo tutte le persone armate a lasciare le armi nelle nebulose del passato. Ad accettare i benefici giuridici in cambio della pace, in cambio della non ripetizione definitiva della violenza, a lavorare come padroni di un’economia prospera ma legale che metta fine al ritardo delle regioni”, ha detto Petro. La Colombia deve “mettere una volta per tutte e definitivamente” a sei decenni di “conflitto armato”. A metà febbraio il governo ha definito gli strumenti legali che offrirà alle bande criminali per dare loro la possibilità di rinunciare alle attività illegali e contribuire al progetto di “Pace totale”. I 54 articoli del progetto di legge – di “smantellamento delle organizzazioni criminali” -, sono pensati per le bande “ad alto impatto”, che non hanno rivendicazioni di tipo politico, principalmente dedite a crimini come traffico di stupefacenti o estorsioni. Si parla di circa una ventina di strutture criminali interessate dalla legge, sulle oltre 50 totali, a fronte di sette-otto che hanno esplicitamente chiesto di consegnarsi alla giustizia. Uno strumento, sottolineano i proponenti, redatto partendo dalla “centralità” delle vittime, paletto che esclude ogni possibile “impunità” dei condannati.

Tra i punti salienti del progetto, che è stato trasmesso al Parlamento, ad esempio c’è l’assenza di una vera e propria giustizia transazionale: i membri delle bande che decideranno di aderire al rigoroso percorso fissato dalla legge non verranno giudicati da una magistratura “ad hoc”, come prevede ad esempio la legge dell’accordo di pace stretto a fine 2016 con le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Esclusa anche la possibilità che i giudicati possano evitare l’estradizione negli Stati Uniti, una delle ipotesi da sempre più temute dalle formazioni illegali. Smantellando la struttura criminale, rinunciando alle azioni illegali, consegnando i beni ottenuti con i reati, offrendo informazioni utili alla giustizia e impegnandosi a una autentica riparazione delle vittime, i contraenti l’accordo potranno in cambio godere di un trattamento penale più morbido. Si parla di pene comprese tra i dieci e dodici anni divise in due segmenti: uno di vero e proprio carcere, senza benefici, di durata compresa tra i sei e gli otto anni, uno di pene sostitutive da quattro anni. Chi decide di aderire potrebbe dover restituire beni e asset allo Stato, potendo però trattenerne una parte pari al 6 per cento del valore complessivo.

