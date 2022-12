Colombia: Petro vince il primo turno delle presidenziali ma rischia con la “sorpresa” Hernandez

Nonostante il robusto distacco ottenuto in termini percentuali, il leader del "Pacto historico" non può vantare nessuna garanzia sulla vittoria finale, che rappresenterebbe una clamorosa rottura dopo decenni di governi conservatori. Il ballottaggio del 19 giugno sarà contro l'imprenditore Rodolfo Hernandez, candidato "anti sistema", con buone possibilità di vittoria finale nonostante il 28,15 per cento dei consensi avuti

Come ampiamente previsto alla vigilia, il candidato della sinistra Gustavo Petro ha vinto il primo turno delle presidenziali tenute domenica in Colombia. Fermatosi al 40,32 per cento dei voti, il leader del “Pacto historico” non è però riuscito ad evitare il ballottaggio del 19 giugno, contro l’imprenditore Rodolfo Hernandez, candidato “anti sistema”, con buone possibilità di vittoria finale nonostante il 28,15 per cento dei consensi avuti al primo turno. Su quest’ultimo potrebbero infatti convergere tutti i voti dei contrari a un presidente di sinistra, un cambio ritenuto radicale visti i decenni di governi conservatori e la tradizionale alleanza di Bogotà con gli Stati Uniti, in una regione fortemente polarizzata. Le urne hanno comunque sancito la vittoria di due candidati di rottura rispetto al sistema di potere consolidato e la sconfitta del centro, rappresentato dall’ex sindaco di Medellin Sergio Fajardo, ma soprattutto di Federico “Fico” Gutierrez, considerato – seppur non ufficialmente – come l’alfiere della famiglia politica di Alvaro Uribe, l’ex presidente che dall’inizio del secolo domina e divide la scena colombiana. La corsa sarà anche tra due aspiranti vice presidenti donna: l’afrocolombiana Francia Marquez, attivista dei diritti umani e ambientali contro Marelen Castillo, ingegnere industriale, specializzata in scienze della formazione.

Nonostante il robusto distacco ottenuto in termini percentuali, Petro – giunto al terzo tentativo di assalto alla presidenza – non può vantare nessuna garanzia sulla vittoria finale, che rappresenterebbe una clamorosa rottura dopo decenni di governi conservatori. L’ex sindaco di Bogotà, con un passato da guerrigliero, è personaggio ancora altamente divisivo, nonostante abbia nel corso del tempo moderato il discorso pubblico. Come ampiamente ipotizzato da numerosi analisti, e come temuto dallo staff di campagna dello stesso Petro, l’elettorato conservatore sarebbe pronto a compattarsi al ballottaggio pur di impedire la prima vittoria del candidato di sinistra. In questo senso, gli 8,5 milioni di voti presi domenica potrebbero non bastare contro i quasi sei di Hernandez e i cinque di Gutierrez. Ininfluenti appaiono infine i circa 900 mila voti ottenuti da Fajardo. Senza contare che Petro, protagonista comunque di un’ottima performance elettorale, ha già sfondato il tradizionale tetto di consensi della sinistra colombiana, ottenendo 2,7 milioni di voti in più rispetto a quelli che la coalizione ha raccolto alle primarie di marzo. Un risultato che risulta non sembra presentare altri margini di miglioramento, anche perché Petro ha già inserito nel suo staff elementi e istanze di centro.

Imprenditore edile, 77 anni, Hernandez ha fatto sapere che non accetterà il sostegno di nessuno dei candidati sconfitti, confermando il profilo da battitore libero e antagonista della “casta” che lo ha caricato di consensi in tempi record. Una strategia che sondaggio dopo sondaggio si è rivelata vincente e che ha da ultimo corroborato decidendo di non presentarsi ai duelli televisivi finali. Di fatto, si è letto più volte sui media locali, questo “Trump colombiano” – pur promettendo di esaudire la voglia di cambiamento – incarna il modello di argine alla sinistra e non dovrebbe faticare a raccogliere i voti dei conservatori anche senza richiederli. Hernadez “sarà automaticamente il candidato della destra”, aveva spiegato ad “Agenzia Nova” Yann Basset, professore di Scienze politiche presso l’Universidad del Rosario, a Bogotà, commentando in anticipo lo scenario che si è verificato domenica. La campagna di Hernandez è contraddistinta dallo slogan “impunità zero”, anche se su di lui grava un fascicolo della magistratura per il sospetto di aver incassato cento milioni di dollari in cambio della concessione di un appalto per il trattamento della spazzatura.

L’uomo da battere rimane comunque il leader della sinistra. Sindaco della capitale Bogotà dal 2012 al 2015 e senatore dal 2018, Gustavo Petro è stato negli anni ’80 membro del gruppo guerrigliero M-19, poi confluito nel partito politico Alianza Democratica M-19, di cui è stato cofondatore. Il leader di sinistra è già stato candidato a due elezioni presidenziali, nel 2010 e nel 2018, quando perse al ballottaggio con il presidente in carica Ivan Duque. La sua è una scommessa di rottura rispetto alla storia recente del Paese, all’insegna del livellamento delle diseguaglianze sociali e di genere, motivi che hanno animato le proteste del 2019 contro la riforma tributaria ritenuta troppo sbilanciata sulle classi medio alte. Pesa, in una regione fortemente polarizzata, l’accostamento fatto alla famiglia politica di sinistra incarnata soprattutto dal presidente del Venezuela, Nicolas Maduro. Petro ha però preso le distanze da Caracas e promesso, al contrario del Venezuela, di emancipare l’economia nazionale dalla dipendenza delle fonti energetiche fossili. Battaglia che si incrocia con le lotte ambientaliste dell’aspirante vice presidente Marquez.

Come detto, la scena politica colombiana uscita dalle urne si presenta comunque nuova rispetto al passato. Una scena dominata da tempo dalla figura di Alvaro Uribe, interprete da inizio secolo di una lotta per la legalità contro le milizie armate irregolari che si è nel corso del tempo macchiata di sospetti di uso sproporzionato della forza, di presunte indebite pressioni sulla magistratura e di zone grigie nel rapporto tra i corpi di sicurezza e le reti criminali. Il risultato elettorale, in un Paese che è potenza economica regionale ma che per diseguaglianza nella distribuzione delle risorse è secondo solo al Brasile, riflette anche le partecipate proteste di piazza tenute negli ultimi mesi contro riforme fiscali ritenute ancora troppo favorevoli alla classe medio alta. Voti che avrebbero alimentato la speranza di giustizia sociale riposta in Petro e la volontà di una rottura con la tradizione politica immaginata da Hernandez.

Il 19 giugno, infine, verrà sicuramente eletta una vice presidente donna: la candidata di sinistra Marquez o l’indipendente Castillo. Le due sono arrivate a contendersi il ruolo di vice con una storia molto diversa tra loro. Marquez, nata nel 1982, e si era a marzo classificata seconda nelle primarie della coalizione di sinistra Pacto Historico, subito dopo lo stesso Petro. Avvocato, figlia di minatori e allevatori, non ché madre dall’età di 16 anni, Francia Marquez ha costruito la sua vita politica attorno alla lotta contro l’attività estrattiva illegale. Un impegno che le è valso nel 2018 il premio Goldman, sorta di premio Nobel per l’ambiente. Da universitaria aveva condotto una battaglia per impedire la concessione dei diritti di sfruttamento minerario nella natia provincia meridionale del Cauca, finendo nel mirino dei paramilitari. Nel 2019 la “Bbc” l’ha inserita nella lista delle cento donne più influenti al mondo. Dall’altra parte, Castillo arriva alla candidatura orfana di una specifica attività politica. Presentandosi come aspirante presidente “antisistema”, Hernandez aveva detto che avrebbe scelto come vice una donna estranea alla politica e senza “nessun interesse elettorale”. Accademica con esperienza nella formazione a distanza, Castillo è vice rettore dell’Università virtuale Minuto de Dios, a Bogotà, e prima di essere indicata come possibile numero due non aveva mai conosciuto l’aspirante presidente Hernandez.

