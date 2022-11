Colombia, Petro si insedia come primo presidente di sinistra: “Rendere possibile l’impossibile”

La vittoria alle elezioni presidenziali ha dimostrato che per la Colombia è arrivata “l’ora del cambio”, quella che ha reso “possibile l’impossibile”. Lo ha detto il presidente della Colombia, Gustavo Petro, nel discorso di insediamento tenuto nella piazza centrale di Bogotà. “Siamo qui contro ogni pronostico, contro una storia che diceva che non avremmo mai governato. Contro quelli di sempre, che non volevano lasciare il potere”, ha detto Petro, primo presidente di sinistra nella storia della Colombia. “Abbiamo reso possibile l’impossibile, con il lavoro, con le idee, con lo sforzo”, ha sottolineato Petro secondo cui ora si lavorerà per far sì che altri “impossibili diventino possibili: così come ci siamo riusciti, ci riusciremo”, ha aggiunto. Nel discorso di circa un’ora, il presidente ha ripercorso i temi principali della sua campagna elettorale, richiamando la necessità di ridurre le distanze sociali, pacificare il paese e cambiare la visione di temi delicati come lotta alla droga e corruzione.

La prima promessa, abbondantemente anticipata nelle ultime settimane, è quella di portare il Paese verso una “pace totale”. Un obiettivo con al centro l’offerta di negoziato con tutte le bande armate, anche quelle che non hanno uno status politico. “Chiamiamo tutte le persone armate a lasciare le armi nelle nebulose del passato. Ad accettare i benefici giuridici in cambio della pace, in cambio della non ripetizione definitiva della violenza, a lavorare come padroni di un’economia prospera ma legale che metta fine al ritardo delle regioni”, ha detto Petro. La Colombia deve “mettere una volta per tutte e definitivamente” a sei decenni di “conflitto armato”. “Applicheremo l’accordo di pace”, ha detto il presidente rimandando all’intesa stretta a fine 2016 tra il governo dell’allora presidente, Juan Manuel Santos e le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). “Rispetteremo a fondo le raccomandazioni contenute nel rapporto elaborato della Commissione della Verità”, uno degli strumenti previsti dall’accordo. Un testo che ci parla di almeno 800mila colombiani e colombiane morte per la violenza. Non possiamo andare avanti con il Paese della morte. Dobbiamo costruire il Paese della Pace”, ha aggiunto. “È la società intera che deve dialogare su come non ucciderci: perché la pace sia possibile dobbiamo dialogare, dialogare tanto, capirci, trovare strade comuni, produrre cambi”.

L’obiettivo di pacificare il Paese non potrà essere disgiunto da un cambio nella politica sulla lotta contra la droga, dopo 53 anni di “fallimenti”: la guerra contro le droghe, inaugurata in Colombia a inizio anni ’70 con il contributo determinante degli Stati Uniti, “ha rafforzate le mafie e indebolito gli Stati, ha portato gli Stati a commettere reati e ha evaporato l’orizzonte della democrazia. Vogliamo aspettare che un altro milione di latinoamericani venga assassinato o che arrivino a 200mila all’anno i morti per overdose negli Usa?”. La proposta è quella di cambiare la visione del consumo degli stupefacenti, passando da una visione di “lotta” a una di “prevenzione”, che inevitabilmente deve coinvolgere il più gran numero possibile di persone nel mondo.

Altro “impossibile da rendere possibile” è quello della “uguaglianza”. “Il dieci per cento della popolazione colombiana ha il 70 per centro della ricchezza. È uno sproposito e una immoralità”, ha detto Petro invitando a non “naturalizzare la diseguaglianza. In questo senso, e “senza girare la testa dall’altra parte”, il presidente propone “un’economia basata sulla produzione, il lavoro e la conoscenza”, alla cui base va messa una “riforma tributaria che generi ricchezza”. Il fatto di “portare una parte delle ricchezze delle persone che più hanno e più guadagnano, per aprire le porte dell’educazione ai giovani, non è una punizione o un sacrificio”, ma un’azione di “solidarietà” la stessa che ha permesso all’umanità di crescere. Il presidente ha quindi confermato che metterà in campo riforme fiscali, sanitarie, pensionistiche, di lavoro e dell’educazione. “Le tasse non saranno per confiscare, ma saranno semplicemente giuste”.

Il presidente ha quindi affrontato il tema della transizione energetica, disegnando un percorso “moderato”, lontano dagli attacchi all’industria temuti alla vigilia. Petro, che ha da tempo stigmatizzato l’economia basata sulle fonti fossili, ha riconosciuto che la Colombia non è tra i principali colpevoli del cambio climatico che sta intaccando il pianeta. Ad emettere grandi quantità di gas serra “sono i ricchi del mondo”, ma “noi disponiamo della più grande spugna esistente per assorbire queste sostanze, dopo gli Oceani, la selva amazzonica. E in questo senso Petro ha lanciato un appello al Fondo monetario internazionale (Fmi), tradizionale “nemico” della sinistra regionale: “cambiare debito estero con spese interne per la salvezza e il recupero” delle corpose aree verdi del Paese. La Colombia ha un debito estero pari al 48,8 per cento del prodotto interno lordo, pari a oltre 175 miliardi di dollari.

Il messaggio più severo, Petro lo ha lanciato promettendo una lotta contro “la corruzione, con mano ferma e senza favoritismi”. Quello che si prepara è un governo a “tolleranza zero” contro il malaffare nella pubblica amministrazione. “Andremo a recuperare ciò che hanno rubato, saremo vigili per impedire che si possa ripetere e trasformeremo il sistema per disincentivare definitivamente questo tipo di pratiche”, ha detto il presidente ricordando l’analogo impegno profuso nella sua tappa da sindaco di Bogotà. “Né la famiglia, né gli amici, né i collaboratori… nessuno è escluso dal peso della legge, dall’impegno contro la corruzione e dalla mia determinazione a combatterla.

Petro si insedia con la “spada di Bolivar”, il cimelio rubato dalla guerriglia nel 1974

Come primo gesto da presidente della Colombia, Gustavo Petro ha chiesto che fosse portata sul palco l’emblematica spada di Simon Bolivar, cimelio tra i più rappresentativi e carichi di storia non solo in Colombia ma nell’intera regione. Un oggetto che è tornato alla vista della piazza dopo un lungo pellegrinaggio, ed evitando il veto posto all’ultimo minuto dal presidente uscente, Ivan Duque. La spada era stata rubata nel 1974 dalla guerriglia dell’M-19, formazione in cui lo stesso Petro militava da giovane. Un furto organizzato con valore politico, spiegavano i ribelli, pronti a restituire la spada una volta che il popolo fosse liberato: “El Libertador”, Simon Bolivar, è stato infatti il protagonista delle battaglie che resero indipendente la Grande Colombia – il territorio che oggi ricomprende la Colombia, l’Ecuador, il Panama e il Venezuela -, dalla corona spagnola.

Dopo averle esibita in diversi punti simbolici della Colombia, l’M-19 decise nel 1980 di consegnare la spada al governo di Cuba, cui sentiva vicinanza ideologica. Circa dieci anni dopo la formazione armata iniziò a immaginare il percorso di pace che avrebbe concretizzato con l’allora presidente Virgilio Barco, arrivando a un accordo che avrebbe garantito la smobilitazione e la consegna delle armi: il momento in cui Petro aveva deciso di lasciare la guerriglia per dedicarsi alla vita politica regolare. Nel 1991 la spada veniva riconsegnata allo Stato colombiano, nel corso di una cerimonia organizzata proprio in onore all’accordo di pace alla presenza – tra gli altri – dell’attuale presidente. Come primo ordine impartito da capo dello Stato, appena dopo il giuramento, Petro ha ordinato all’esercito di prelevare la spada, custodita gelosamente nel palazzo presidenziale, e portarlo sul palco.

“Come presidente della Colombia chiedo alla Casa militare di portare la spada di Bolivar. Ordine del mandato popolare e di questo governante”, ha detto Petro accogliendo l’applauso, sorpreso, della piazza. Solo poche ore prima, infatti, Duque aveva vietato il trasferimento della spada fuori dal Palazzo, così come richiesta dallo staff del presidente allora eletto. “Questa spada ha tanta storia che da oggi ne avrà una in più”, ha detto Petro approfittando del potere appena conferitogli dal giuramento come presidente. “Voglio che non sia più chiusa, che non sia più trattenuta o tenuta nel fodero, che sia del popolo”, ha detto il leader della sinistra auspicando la presenza della spada, d’ora in avanti, in tutte le cerimonie di insediamento.

