Colombia: l’esercito di liberazione nazionale mette in pausa il dialogo di pace con il governo

L’Esercito di liberazione nazionale (Eln) della Colombia ha messo in pausa i colloqui di pace con il governo, a causa delle “contraddizioni tra le posizioni del presidente Gustavo Petro e la delegazione del governo” al tavolo dei negoziati. Lo ha dichiarato in un video il comandante Pablo Beltran, che guida la delegazione dell’Eln. “Il tavolo (dei negoziati) è in pausa a causa delle contraddizioni tra le posizioni di Gustavo Petro e la delegazione per il dialogo del governo. La delegazione dell’Eln ha tutta la volontà di continuare ma propone visioni condivise, non visioni unilaterali imposte”, ha dichiarato.

L’annuncio arriva dopo che l’Eln ha affermato che i colloqui di pace con il governo di Gustavo Petro sono in crisi. In un comunicato diffuso ieri si sostiene che il tavolo negoziale non può subire gli “alti e bassi” dei discorsi del presidente. Il riferimento è al discorso pronunciato da Petro venerdì 12 maggio, durante un incontro con tutti i generali delle Forze armate, in cui il presidente ha accusato l’Eln di avere legami con le economie illecite. “Il tavolo del dialogo è entrato in crisi e serve chiarezza al governo perché si apra la strada verso la pace e si parli un linguaggio coerente al Paese e al mondo”, recita il comunicato.

La ripresa dei negoziati tra il governo colombiano e l’Eln, una delle priorità della politica di “pace totale” del presidente colombiano, Gustavo Petro, è stata formalizzata il 21 novembre 2022, quando le parti hanno istituito un tavolo di dialogo per riavviare i negoziati di un accordo. Dopo un primo round di colloqui tenuto a metà dicembre a Caracas, capitale del Venezuela, le parti sembravano sul punto di congelare i colloqui a fine 2022, dopo che Petro aveva annunciato un “cessate il fuoco” bilaterale che però l’Eln ha sempre dichiarato di non aver concordato. Grazie a un ulteriore giro di tavolo, organizzato nuovamente a Caracas a metà gennaio, governo ed Eln hanno fissato il secondo round a Città del Messico. Il 2 maggio si è aperto il terzo round negoziale a Cuba.

I colloqui con l’Eln, che torna per la quinta volta a sedere a un tavolo negoziale con il governo, erano stati interrotti nel gennaio del 2019 dall’ex presidente, Ivan Duque, in protesta per l’attacco sferrato alla scuola di polizia di Bogotà, causa della morte di almeno 23 persone. Il processo che riprende adesso conta come garanti i governi di Cuba e Norvegia, gli stessi del precedente tentativo di pace, del Cile e del Brasile. Ad accompagnare i colloqui, oltre la Chiesa che sarà accompagnatore permanente dei negoziati, anche il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e il governo della Spagna, unico al momento ad aver accettato l’invito esteso anche a Stati Uniti, Germania e Svezia. Il Venezuela, con cui il governo di Petro ha riaperto i rapporti diplomatici dopo quattro anni, può rivestire un ruolo essenziale nelle trattative, vista la presenza dei guerriglieri dell’Eln sul proprio territorio.

