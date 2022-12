Presidenziali in Colombia, Petro favorito ma l’ascesa del “Trump colombiano” spiazza i pronostici

Si tiene domenica 29 maggio in Colombia il primo turno delle presidenziali. A meno di tre mesi delle elezioni legislative, che hanno consegnato al Paese un parlamento molto frammentato, i colombiani tornano alle urne per eleggere il successore di Ivan Duque. Per la prima volta, stando ai sondaggi, il Paese potrebbe trovarsi ad avere un capo dello Stato di sinistra dopo decenni di dominio conservatore. Tutte le rilevazioni diffuse fino a oggi danno in vantaggio il candidato della coalizione di sinistra Pacto Historico, Gustavo Petro, che corre in ticket con l’attivista afrocolombiana Francia Marquez. Un’indagine diffusa il 15 maggio dalla società tecnologia e servizi elettorali (TYSE) assegna a Petro il 36,64 per cento delle preferenze e al candidato della coalizione di centro-destra Equipo por Colombia, Federico “Fico” Gutierrez, il 21,40 per cento dei voti.

Lo scenario di un ballottaggio tra i due, dato per certo da diversi analisti, è stato tuttavia negli ultimi giorni messo in dubbio dall’improvvisa ascesa del conservatore Rodolfo Hernandez, outsider della politica noto come il “Trump colombiano”, alla guida della “Lega dei governanti anticorruzione”. Un sondaggio condotto dal Centro nazionale di consulenza (Cnc) e diffuso dal settimanale “Semana” il 19 maggio prevede un pareggio tecnico tra Gutiérrez ed Hernandez al primo turno e addirittura un pareggio tecnico tra Hernandez e Petro al secondo turno. Un dato che, spiega ad “Agenzia Nova” Yann Basset, professore di Scienze politiche presso l’Universidad del Rosario, a Bogotà, starebbe spingendo i settori più conservatori a spostare il loro consenso su Hernandez, visto come più in grado di battere Petro al ballottaggio.

“Guetierrez non è mai davvero decollato dopo le primarie di marzo, ha unito i voti della destra ma non è riuscito ad andare oltre questo”, ha detto l’esperto, secondo cui in molti nel campo conservatore “lo stanno capendo” e stanno cambiando il candidato su cui scommettere. Se dovesse arrivare al secondo turno, poi, Hernadez “sarà automaticamente il candidato della destra” e potrebbe anche attrarre il voto dei moderati, dopo l’esclusione dalla corsa dei settori più centristi e il sostegno a Hernandez annunciato da una parte dei Verdi, tra cui la senatrice Ingrid Betancourt, che ha ritirato la sua candidatura con il partito Verde Oxígeno; candidatura che non è mai andata oltre l’1 per cento delle preferenze negli ultimi sondaggi.

Del programma politico di Hernandez si sa molto poco. Il candidato conservatore ha anche disertato l’ultimo dibattito televisivo tra i candidati, un profilo basso che potrebbe paradossalmente contribuire a favorirlo. “La campagna è stata molto lunga, aggressiva, con accuse incrociate tra i candidati, Hernandez ha puntato tutto sulla lotta alla corruzione, alla classe politica, e questo lo ha riportato al centro”, spiega ancora Basset, precisando che “a parte questo non ha delle vere proposte”.

Se c’è una cosa che unisce i candidati è l’intenzione di normalizzare le relazioni con il Venezuela. “Il Venezuela è un vicino che nonostante le sanzioni sta producendo più di un 1 milione di barili di petrolio e ha bisogno di tanti prodotti che possiamo vendergli”, si legge nel programma di governo di Hernandez. Una posizione condivisa sia da Petro che da Gutierrez. Un’altra cosa che non cambierà, aggiunge l’esperto, è la relazione con gli Stati Uniti, per i quali la Colombia è il principale alleato nella regione. “Petro è un nazionalista e ha un background anticapitalista che potrebbe portare a dei conflitti, ma la relazione tra Colombia e Stati Uniti è una politica di stato, anche se Petro volesse cambiarla dovrebbe affrontare diversi ostacoli a livello interno”. Senza contare che, in caso di vittoria dovrà fare i conti con un parlamento molto frammentato. “Sarà molto difficile per lui trovare una maggioranza, cercherà di trovarla su temi specifici e questo non sarà facile. Penso che non vorrà aggiungere altri problemi in questo contesto”, argomenta Basset.

Quel che è certo, osserva l’esperto, è che anche in Colombia vediamo dispiegarsi una tendenza osservata in altri Paesi della regione: la difficoltà dei moderati a imporsi nelle preferenze degli elettori. “È una tendenza causata dalla situazione economica in America latina, resa molto difficile dalla pandemia. Gli elettori cercano un cambiamento ed è difficile per i moderati essere ascoltati, soprattutto in Colombia, teatro di due grandi ondate di proteste sociali che i moderati non sono stati in grado di interpretare”.

