Colombia: a Ferrovial e Acciona lavori per 500 milioni di euro

Le imprese di costruzione spagnole Ferrovial e Acciona si sono aggiudicate un contratto da 500 milioni di euro per la costruzione della cosiddetta strada statale Magdalena 1 in Colombia. Il progetto cerca di consolidare un corridoio a doppia corsia di 259,6 chilometri dal comune di Puerto Salgar a Barrancabermeja, entrambi situati a nord di Bogotà. I lavori comprendono la costruzione di una seconda carreggiata ed il miglioramento di quella esistente. Ferrovial e Acciona hanno già unito le loro forze negli ultimi anni per partecipare a vari progetti in tutto il mondo. Uno dei consorzi che hanno creato ha vinto un contratto da 1,24 miliardi di euro per la metropolitana di Sydney, uno dei contratti più importanti in Australia. Un’altra importante join venture tra le due aziende ha permesso di vincere un contratto da 50 milioni di euro lo scorso anno con il Comune di Madrid per interrare la strada M-30 attraverso il vecchio stadio Vicente Calderón ed estendere la superficie di Madrid Río. Pochi mesi fa, inoltre, a Ferrovial e Acciona sono stati assegnati i lavori per la costruzione di una strada di 29,7 chilometri in Perù per 100 milioni di euro.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram