Piemonte, Cirio: “Ogni misura finalizzata a far pagare meno tasse ai cittadini è positiva”

Io mi preoccupo dei cittadini che pagano le tasse. Ogni misura finalizzata a far pagare meno tasse in un paese dove la pressione fiscale è altissima va vista con favore. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine del bilaterale con la commissaria Europea alla Coesione e alle riforme Elisa Ferreira, commentando la Riforma fiscale del governo Meloni. “Pensiamo che per un lavoratore dipendente il costo delle tasse è il suo stipendio, mentre per le aziende il 65 per cento. Quindi io vedo questa misura positivamente. Prima vedo le tasche dei cittadini poi gli enti. Noi non vogliamo una regione ricca e i cittadini poveri: noi vogliamo i cittadini ricchi”, ha concluso Cirio.

Cirio ha parlato anche della possibile fuga del progetto Italvolt dal Piemonte. “Quando un privato si affaccia ad una Regione e annuncia un investimento noi abbiamo il dovere di mettere un tappeto rosso chiunque esso sia. Con Italvolt c’è stata questa disponibilità come nei confronti di chiunque dimostri interesse imprenditoriale per il Piemonte. Non bisogna però dimenticare che quando si investe così come quando ci si candida, se poi non si raggiunge un obiettivo non è un fallimento”. Il presidente del Piemonte ha continuato: “Siamo una Regione rimasta ferma per troppo tempo. Noi oggi abbiamo tante candidature in corso. Intel, Olimpiadi, eventi e iniziative come quella sull’idrogeno, su cui abbiamo vinto una call fatta dal governo Draghi. Bisogna avere capacità propositiva e vivacità d’azione”, ha continuato Cirio.

“E quando ci si candida può anche accadere che non tutto vada in porto. Ma se non ci provi non otterrai mai nulla. Quindi non vediamoli come fallimenti. Vediamoli come situazioni che potevano avere un fine migliore. Io mi auguro che ci siano ancora gli spazi per ottenerlo, ma non ho gli strumenti per dirlo perché questo è un investimento puramente privato. Ma dall’altra parte noi dobbiamo seminare in tanti campi e non preoccuparci se in qualcuno non cresce il prodotto, perché crescerà in altri. Stare fermi è l’errore di fondo, che questa Regione purtroppo ha commesso per troppi anni”, ha concluso Cirio.

