Cirio: “Manovra di bilancio scritta da chi conosce i costi che le famiglie hanno tutti i giorni”

Valutiamo bene i provvedimenti di questa manovra, perché vanno ad aiutare le persone. Per la prima volta parliamo di una legge di bilancio che ci ricorda che compriamo il pane, il latte e che è scritta da chi sa quanto costano al chilo e al litro i prodotti di prima necessità che le famiglie devono comprare tutti i giorni. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando le prime misure del governo Meloni. “Ovviamente è un primo passo che si unisce agli interventi sulle bollette, perché l’obiettivo è sterilizzare gli aumenti per le imprese e le famiglie e su cui noi, assieme alla Camera di Commercio, presenteremo un piano molto importante”, ha concluso Cirio.

Certamente l’assemblea Anci che partirà domani alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella sarà un momento di confronto importante rispetto alla manovra del governo, ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. “Questo governo sta facendo quello che ha promesso in campagna elettorale penso sia giusto che lavori. Io non sono convinto su alcune cose, poi vedremo nel merito cosa arriverà in Parlamento. Durante l’assemblea Anci credo che il presidente Decaro metterà insieme alcuni punti che sono trasversali a livello politico”, ha concluso Lo Russo.

