I dati del 2021 ci dicono che il Piemonte sta ripartendo anche sul turismo con un aumento del 40 per cento. Più alto rispetto alla media italiana che è stata del 20 per cento. Stiamo correndo a velocità doppia, ed è un gran bel segnale per il futuro, nella consapevolezza che il turismo non è soltanto un vanto ma vale posti di lavoro e ricchezza della nostra economia. Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio a margine della presentazione dei dati turisti nella Regione tra il 2021 e il 2022.

“Anche i dati di quest’anno segnano un andamento in forte incremento – ha continuato Cirio -. Non siamo ancora ai livelli pre-pandemici ma l’estate del 2021 è andata piĂą forte di quella del 2019 e questo fa capire che è pronto il sorpasso e che c’è una crescita consolidata”, ha concluso.

