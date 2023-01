Cirio e Lo Russo: “Torino e il Piemonte pronti ad ospitare le Olimpiadi invernali 2026”

Lo hanno affermato in una nota stampa congiunta il presidente della Regione Piemonte e il sindaco di Torino, dopo l'annuncio della rinuncia da parte del Trentino per Baselga di Pinè

Torino e il Piemonte confermano la propria totale disponibilità a mettersi a disposizione del Paese per le Olimpiadi invernali 2026. Il nostro interesse è che l’Italia possa ancora una volta esprimere il meglio di sé e rilanciare la sua immagine internazionale. Lo hanno affermato in una nota stampa congiunta il presidente del Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, dopo l’annuncio della rinuncia da parte del Trentino per Baselga di Pinè. “Le Olimpiadi sono un evento straordinario e unico e proprio per questo siamo pronti a essere di supporto fin da subito a tutta la macchina organizzativa con il nostro patrimonio di impianti e professionalità – hanno continuato Cirio e Lo Russo -. Torino e il Piemonte possono essere un supporto importante per rispettare i tempi, contenere i costi e ridurre l’impatto ambientale di nuovi impianti.

Il nostro spirito è quello che lo sport ha tra i suoi valori principali: lavorare in squadra per vincere una sfida che porta sotto i riflettori del mondo l’immagine dell’Italia. Stiamo lavorando da mesi con un metodo serio e aggiornando costantemente il dossier che attesta il valore degli impianti piemontesi a supporto della macchina olimpica. Lo abbiamo illustrato più volte al Coni, al governo e ancora nei giorni scorsi ci siamo confrontati con il ministro Salvini. Alla luce della rinuncia da parte del Trentino, pensiamo che accogliere la disponibilità di Torino e del Piemonte, coinvolgendo l’intero arco alpino, rappresenti una soluzione logica e di buon senso per la migliore riuscita di questo straordinario evento”, hanno concluso Cirio e Lo Russo.

In merito alle Olimpiadi del 2026, l’Amministrazione torinese guidata dal Movimento 5 Stelle ha sostenuto sin dal principio la bontà del riutilizzo degli impianti esistenti come modello di grande evento, prima con il dossier di candidatura di Torino presentato al Coni nel 2018 e poi con le missive ufficiali inviate agli organi competenti cofirmate con i presidenti Chiamparino e Cirio nelle quali si mettevano a disposizione gli impianti, tra cui l’Oval. Lo ha affermato in una nota stampa la deputata ed ex sindaca di Torino Chiara Appendino commentando l’ipotesi sempre più probabile del coinvolgimento di Torino nell’organizzazione delle Olimpiadi invernali 2026.

“Nelle valutazioni dei rischi e delle opportunità era anche stata soppesata la possibilità di ritardi e di aumenti spropositati dei costi, come poi accaduto nelle più recenti edizioni. Questi rischi sono emersi anche oggi e, ancora una volta, stanno diventando realtà per chi si è assunto l’onere organizzativo. Riutilizzare l’Oval, allo stato attuale, rappresenterebbe un, opportunità sia per Torino sia per l’Italia e contribuirebbe a un sensibile contenimento dei costi per il comitato organizzatore e per il Paese”, ha concluso Appendino.

