Cirio e Lo Russo in visita a Roma per discutere con i ministri dei dossier del territorio

Il presidente del Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Stefano Lo Russo hanno visitato oggi Roma per fare il punto con i ministeri sui dossier prioritari per il territorio. Hanno prima incontrato il ministro degli Affari regionali Raffaele Fitto con cui hanno parlato dello stato di attuazione del Pnrr. E stata inoltre concordata per metà marzo una visita a Torino del ministro, che ha anche espresso il proprio apprezzamento per la scelta di Regione e Comune di istituire una Cabina di regia, una esperienza unica in Italia che verrà portata a esempio nazionale come modello virtuoso di coordinamento.

Successivamente Cirio e Lo Russo hanno incontrato il ministero per le Riforme Elisabetta Casellati per un confronto sul nuovo Codice degli appalti che verrà approvato entro fine marzo.

Il terzo incontro di Cirio e Lo Russo è stato con il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, com al centro la Metro 2, l’autostrada Asti-Cuneo, la Tav e la disponibilità della Regione ad ospitare una parte delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. In particolare sulla nuova linea Metropolitana di Torino Cirio e Lo Russo hanno avanzato l’ipotesi di una figura commissariale sul modello Genova. “Questo ci permetterebbe di avere garanzie su procedure e tempi della gara e del cantiere per un’altra delle opere strategiche e urgenti che il nostro territorio aspetta da anni – hanno spiegato il presidente Cirio e il sindaco Lo Russo -. Il ministro Salvini si è mostrato disponibile a farsi portavoce della nostra richiesta. Abbiamo anche affrontato il tema dell’avanzamento dei lavori per la Tav, che vede nel 2023 un anno decisivo con l’affidamento dei lavori per la tratta italiana del tunnel di base, un cantiere che il Ministro tornerà presto a visitare di persona”, hanno concluso.

Leggi anche altre notizie su Nova News

Seguici sui canali social di Nova News su Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram