Cirio e Lo Russo incontrano Crosetto, entro l’anno al via i lavori per la Città dell’Aerospazio di Torino

Entro l’anno verrà posata la prima pietra per la Città dell’Aerospazio di Torino. L’annuncio è arrivato a seguito dell’incontro che si è svolto a Roma tra il presidente del Piemonte Alberto Cirio, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo e il ministro della Difesa Guido Crosetto. Entro il 2023 in corso Marche partiranno ufficialmente i lavori, con la costruzione dei laboratori universitari del Politecnico e la Casa delle Imprese, realizzata in sinergia con la Camera di commercio di Torino. Nella stessa giornata Cirio e Lo Russo hanno incontrato i ministri Zangrillo e Tajani. “Come sindaco della Città di Torino e dell’area metropolitana, nella giornata di oggi, ho condiviso con i Ministri alcuni dei dossier più rilevanti – ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo -. La visita a Roma è stata anche un’occasione di incontro con l’Anci. Un passaggio come sempre utilissimo per il confronto costante sui temi dell’amministrazione del territorio, fondamentale per portare avanti il lavoro quotidiano.

Gli enti locali hanno tante sfide di fronte, tra le quali la straordinaria opportunità rappresentata dall’attuazione del Pnrr: un piano il cui successo richiede dialogo e confronto nei territori e con i Ministeri. Serve una visione costruttiva per il bene comune. Solo così raggiungeremo gli obiettivi che ci siamo posti per migliorare i servizi e tutta l’area torinese”, ha continuato Lo Russo. Mentre, il presidente della Regione Cirio ha sottolineato che è stata “una giornata intensa e operativa in linea con il pragmatismo Sabaudo tipico della nostra terra. Ringrazio i Ministri per il tempo e l’attenzione che ci hanno dedicato. Per me toccare con mano la disponibilità di un governo attento ad ascoltarci è motivo di fiducia. I problemi sono tanti, ne siamo consapevoli, ma uno per volta e lavorando insieme faremo in modo di affrontarli”, ha concluso.

