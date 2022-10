Cirio a Nova: “5 Stelle irresponsabili, bruciati 13 miliardi di euro degli italiani”

Conte e i 5 stelle hanno messo in difficoltà il governo in un momento delicato e credo che a questo punto sia difficile continuare il viaggio con loro

Il Movimento 5 stelle ha avuto un atteggiamento che io ritengo ingiustificato e per certi versi anche irresponsabile. Ieri sono stati bruciati 13 miliardi di euro dei cittadini italiani, a causa di una scelta assurda. Conte e i 5 stelle hanno messo in difficoltà il governo in un momento delicato e credo che a questo punto sia difficile continuare il viaggio con loro. Lo ha affermato ad ‘Agenzia Nova‘ il presidente del Piemonte Alberto Cirio, commentando la crisi di governo. “Ci vuole un governo con un’agenda efficace sui problemi impellenti dei cittadini, ovvero il lavoro, i vaccini, l’energia e il caro prezzi. Se lo saprà fare un governo Draghi ben venga, altrimenti meglio andare subito a nuove elezioni”, ha aggiunto.







