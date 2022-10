Cina-Ue, ministero degli Esteri: nessun progresso sull’accordo sugli investimenti

La Cina e l’Unione europea non hanno registrato alcun progresso sul dossier dell’accordo sugli investimenti in occasione del vertice di ieri, venerdì primo aprile. Lo ha dichiarato ai giornalisti Wang Lutong, direttore generale del ministero degli Esteri di Pechino per gli affari europei, a un giorno di distanza dall’incontro virtuale tra i vertici comunitari – segnatamente i presidenti di Consiglio e Commissione europea, Charles Michel e Ursula von der Leyen – e quelli del governo cinese, il presidente Xi Jinping e il premier Li Keqiang. Cina e Ue hanno concluso l’accordo sugli investimenti alla fine del 2020. Il documento, tuttavia, è rimasto su carta in attesa di ratifica, in particolare dopo che l’Ue ha sanzionato Pechino per i presunti abusi dei diritti umani nella regione dello Xinjiang e dopo che la Repubblica popolare ha risposto inserendo individui ed entitĂ europee nella sua lista nera. “La palla – ha osservato Wang – è ora nel campo di Bruxelles. Credo che prima di tutto gli europei debbano rimuovere le sanzioni, poi si potrĂ esplorare la possibilitĂ di cancellare altre misure di rappresaglia”.

Il diplomatico cinese ha tuttavia definito “molto franchi, aperti e approfonditi” i colloqui di ieri, individuando nel dossier Ucraina e in quello relativo al nucleare iraniano “punti di cooperazione e non di frizione”. Wang ha quindi negato che la Cina stia “aggirando” le sanzioni imposte dall’Occidente sulla Russia, precisando che Pechino sta semplicemente “contribuendo all’economia globale attraverso normali relazioni commerciali” con Mosca. “La Cina non è una parte in causa della crisi in Ucraina. Non credo che il nostro normale commercio con un altro Paese debba esserne influenzato”, ha affermato, ribadendo l’opposizione di Pechino alle sanzioni occidentali. “Gli effetti rischiano di ripercuotersi sul resto del mondo, portando a guerre valutarie, guerre commerciali e finanziarie e anche al danneggiamento delle catene di distribuzione industriale”, ha spiegato.

