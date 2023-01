Cina: svolta al ministero degli Esteri, il “falco” Zhao Lijian non sarà più portavoce

Diventato noto negli ultimi anni per la retorica aggressiva e per le numerose stoccate verso gli Stati Uniti, Zhao Lijian non sarà più portavoce del ministero degli Esteri della Cina. Lo rende noto la stessa diplomazia di Pechino sul suo sito web ufficiale. Zhao ricoprirà l’incarico di vicedirettore del dipartimento per gli Affari dei confini e degli oceani.

Il dipartimento, diretto da Hong Liang, è impegnato, tra l’altro, nei colloqui sui confini contesi con l’India. Come portavoce del ministero degli Esteri resteranno Hua Chunying, Wang Wenbin e Mao Ning, quest’ultima recentemente inclusa nella squadra. Il cambiamento avviene a pochi giorni dalla nomina del nuovo ministro, l’ex ambasciatore negli Stati Uniti Qin Gang, in sostituzione di Wang Yi, divenuto responsabile della politica estera del Partito comunista cinese (direttore dell’ufficio della Commissione centrale affari esteri del Comitato centrale).

Zhao, già ambasciatore in Pakistan, era stato nominato portavoce del ministero nel 2020 ed era presto divenuto noto come uno dei principali esponenti della cosiddetta “diplomazia dei lupi guerrieri”, caratterizzata da un approccio mediatico particolarmente aggressivo in difesa della Cina. In tale posizione, il funzionario aveva anche promosso teorie del complotto, come quella secondo la quale potrebbero essere stati gli Usa a portare il Covid-19 in Cina.

Zhao aveva anche contribuito al logoramento delle relazioni con l’Australia, postando sui social l’immagine falsa di un soldato australiano intento a tenere un coltello sulla gola di un bambino.

