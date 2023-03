Cina: si concludono le “due sessioni”, Xi Jinping rafforza la sua presa sul governo

È una Cina che ruota ancor più intorno alla figura del suo presidente, Xi Jinping, quella che emerge dalle “due sessioni”, il principale appuntamento legislativo annuale del Paese che si è concluso oggi nella Grande sala del popolo di Pechino. Il leader cinese non solo ha conquistato lo scontato terzo mandato da presidente – ottenuto con l’unanimità dei 2.952 delegati dell’Assemblea nazionale del popolo (Anp) – ma ha anche rafforzato ulteriormente la sua influenza all’interno del Consiglio di Stato, l’organo esecutivo, attraverso la nomina di suoi fedelissimi in tutti i ruoli cruciali, ed esteso il potere del Partito comunista, di cui era stato riconfermato segretario generale in occasione del Congresso dello scorso ottobre. Tra quei fedelissimi si può senz’altro annoverare il nuovo premier Li Qiang, 63 anni, già segretario del partito a Shanghai.

Tra i suoi compiti più difficili vi sarà quello di rilanciare l’economia cinese dopo il forte rallentamento degli ultimi anni, legato alla pandemia di Covid-19 ma anche a più preoccupanti cause strutturali, quali il calo demografico, la fragilità dei consumi, la bolla immobiliare, le disparità economiche interne e la lotta di potere tra i vertici politici e le grandi industrie tecnologiche. Il mandato del premier, così come quello del presidente, durerà cinque anni. Negli ultimi anni l’accentramento del potere nelle mani di Xi Jinping ha circoscritto sempre più il ruolo del capo del governo. Secondo gli osservatori, tuttavia, in ragione dei propri rapporti di fiducia con Xi, Li potrebbe godere di un più ampio margine di manovra rispetto al suo predecessore. In un articolo del novembre scorso, il quotidiano statunitense “Wall Street Journal” suggeriva come Li potrebbe riuscire a moderare alcune posizioni del presidente cinese, in particolare in materia economica: il nuovo premier è sempre stato considerato favorevole alle imprese e ha mantenuto buoni contatti con Jack Ma, il fondatore del colosso del commercio elettronico Alibaba caduto negli ultimi anni in disgrazia e costretto a lasciare la Cina.

Non a caso, in occasione della sua prima conferenza stampa da premier, Li Qiang ha annunciato oggi che saranno messi in campo sforzi per “ottimizzare l’ambiente imprenditoriale per le aziende a capitale privato”, cui sarà concesso “maggior margine di sviluppo”. La Cina, ha detto Li, si impegnerà “con forza nella creazione di un ambiente imprenditoriale internazionale, legale e orientato al mercato, nonché nel trattamento equo di tutte le imprese, indipendentemente dalla loro proprietà”, ha detto il nuovo premier. Facendo riferimento alla vasta domanda del mercato cinese, Li ha evidenziato “i molti e nuovi campi e percorsi ancora da esplorare, ognuno dei quali contiene enormi opportunità di sviluppo”. “L’economia privata deve essere promettente” e gli attori del settore devono agire nel mercato con “fiducia e con un eccellente spirito imprenditoriale”, ha aggiunto. Nel suo discorso, il premier si è detto convinto della capacità dei privati di scrivere un “brillante capitolo” nella storia dell’imprenditoria, evidenziando che “lo scorso anno, alcune osservazioni errate sullo sviluppo dell’economia privata hanno suscitato timori in alcuni imprenditori”.

Il nuovo premier ha tuttavia avvertito che conseguire una crescita di circa il cinque per cento in Cina nel 2023 “non è un compito facile, e richiede sforzi raddoppiati”. “La situazione economica mondiale complessiva quest’anno non è rosea. Ci sono molti fattori d’instabilità, incertezza e imprevedibilità. Le modalità con cui stabilizzare la crescita rappresentano un test per i Paesi di tutto il mondo”, ha detto Li. Il premier ha espresso fiducia nelle prospettive di crescita della prima potenza asiatica, anche considerando “la tendenza alla stabilità e alla ripresa” esibite dall’economia negli ultimi due mesi. Nuovi strumenti a disposizione delle autorità governative, in questo senso, sono l’Ufficio nazionale dei dati e l’Ufficio di regolamentazione finanziaria, parte di una più ampia riforma del Consiglio di Stato approvata dall’Anp la scorsa settimana.

Il progetto prevede anche la riorganizzazione del ministero della Scienza e della Tecnologia. Sul tema dell’innovazione il presidente Xi ha molto insistito nel suo intervento odierno a conclusione delle “due sessioni”, così come sulla modernizzazione della difesa e sulla trasformazione delle forze armate in una “Grande muraglia d’acciaio” in grado di tutelare efficacemente la sicurezza, la sovranità e gli interessi di sviluppo nazionali. “La sicurezza è il fondamento dello sviluppo, mentre la stabilità è un prerequisito per la prosperità”, ha detto il leader cinese, secondo cui il modello di sviluppo nazionale deve essere tutelato con una nuova architettura di sicurezza e deve essere promosso ulteriormente attraverso il sistema “un Paese, due sistemi” nelle regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao e attraverso “l’avanzamento del processo di riunificazione alla madrepatria” a Taiwan.

Il perseguimento degli obiettivi sarà affidato per i prossimi cinque anni a una leadership rinnovata. Dopo quella di Li Qiang, ieri l’Anp ha approvato la nomina di quattro vicepremier e di cinque nuovi ministri del Consiglio di Stato. Ad affiancare Li saranno Ding Xuexiang, He Lifeng, Zhang Guoqing e Liu Guozhong. Il primo, 60 anni, siede anche nel politburo del comitato centrale del Partito comunista ed è da decenni uno stretto collaboratore di Xi, di cui è stato capo di gabinetto già a partire dal 2006. L’economista He Lifeng, 68 anni, sostituirà Liu He come vice premier con delega all’economia: in precedenza era a capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, la potente agenzia statale per la pianificazione economica, la cui direzione passerà ora a Zheng Shanjie. Zhang Guoqing, 58 anni, ha una carriera politica relativamente breve. Dopo aver lavorato per vent’anni in compagnie del settore della difesa, ha ricoperto posizioni di livello locale: sindaco di Chongqing e Tientsin, e infine segretario del Partito comunista nella provincia di Liaoning. Liu Guozhong, 60 anni, ha invece alle spalle la guida del Partito comunista nella provincia di Shaanxi, nella quale affondano le radici della famiglia di Xi Jinping. Per la prima volta da un decennio a questa parte, non figurano donne tra i vicepremier.

Cinque sono i nuovi membri del Consiglio di Stato, a un gradino più basso rispetto ai vicepremier ma più alto rispetto ai ministri del governo nella scala gerarchica delle istituzioni esecutive cinesi. Il generale Li Shangfu, 65 anni, andrà a guidare il ministero della Difesa. Ingegnere aerospaziale poco noto all’estero, Li figura dal 2018 nella lista degli individui sanzionati dagli Stati Uniti perché accusati di cooperare con i settori della difesa o dell’intelligence della Russia. All’epoca l’ufficiale aveva avuto un ruolo chiave nell’acquisto di caccia Su-35 e di sistemi missilistici anti-aerei S-400 da Mosca. Secondo gli osservatori la nomina di Li, pur attesa dopo l’approdo del generale alla Commissione militare centrale del Partito comunista lo scorso ottobre, potrebbe ostacolare ulteriormente il dialogo tra Cina e Stati Uniti, i cui presidenti Xi Jinping e Joe Biden avevano stabilito lo scorso novembre, in occasione del vertice G20 di Bali, di tenere aperti i canali di comunicazione per evitare incidenti in aree “calde” come lo Stretto di Taiwan e il Mar Cinese Meridionale.

Wang Xiaohong, 65 anni, manterrà l’incarico di ministro della Pubblica sicurezza. Anch’egli è considerato uno stretto alleato di Xi, avendo lavorato come capo della polizia a Fuzhou, nel sud-est del Paese, all’inizio degli anni Novanta, quando l’attuale presidente era segretario cittadino del Partito comunista. Wu Zhenglong, 58 anni, è stato nominato segretario generale del Consiglio di Stato. Precedentemente era a capo del partito nella provincia di Jiangsu e, prima ancora, nella città di Nanchino. Shen Yiqin, 63 anni, diventa la donna più alta in grado nelle istituzioni esecutive cinesi: tra il novembre del 2020 e il dicembre del 2022 è stata segretaria del Partito comunista nella provincia sud-occidentale di Guizhou. A completare la squadra dei consiglieri di Stato è il ministro degli Esteri Qin Gang, 57 anni, già ambasciatore negli Stati Uniti ed ex capo del protocollo del presidente Xi tra il 2014 e il 2018.

L’Assemblea nazionale del popolo ha anche confermato gli incarichi del governatore della banca centrale, Yi Gang, e del ministro delle Finanze, Liu Kun, a dispetto delle attese degli analisti che prevedevano nuove nomine ai vertici delle istituzioni finanziarie dopo il rallentamento dell’economia nazionale degli ultimi mesi. Sia Yi che Liu hanno già superato l’età di pensionamento e non fanno più parte del comitato centrale del partito. Mantengono il proprio ruolo anche il ministro del Commercio Wang Wentao, 58 anni, e il ministro della Sicurezza di Stato Chen Yixin, 63 anni.

La squadra di governo è completata da Jin Zhuanglong come ministro dell’Industria, Wang Zhigang ministro della Scienza e della Tecnologia, Huai Jinpeng ministro dell’Istruzione, Pan Yue a capo della Commissione nazionale per gli affari etnici, Tang Dengjie ministro degli Affari civili, He Rong ministro della Giustizia, Wang Xiaoping ministro delle Risorse umane, Wang Guanghua ministro delle Risorse naturali, Huang Runqiu ministro dell’Ecologia e dell’Ambiente, Ni Hong ministro dell’Edilizia e dello Sviluppo urbano, Li Xiaopeng ministro dei Trasporti, Li Guoying ministro delle Risorse idriche, Tang Renjian ministro dell’Agricoltura, Hu Heping ministro della Cultura e del Turismo, Ma Xiaowei a capo della Commissione sanitaria nazionale, Pei Jinjia ministro degli Affari dei veterani, Wang Xiangxi ministro della Gestione delle emergenze, Hou Kai a capo dell’Ufficio nazionale delle revisioni.

